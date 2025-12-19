Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

Ο κ. Αντωνίου είπε πως η επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και φυσικά των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Εργαζόμαστε με ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση, ώστε να διαρρήξουμε την τουρκική αδιαλλαξία και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού", ανέφερε.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, ενόσω η πατρίδα μας τελεί υπό κατοχή, "έχουμε υποχρέωση και καθήκον να μεριμνούμε για τη θωράκισή της έναντι δυνητικών κινδύνων, γι’ αυτό εργαζόμαστε για την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δυνατότητας της Εθνικής Φρουράς μαζί με την ενδυνάμωση όλων των άλλων παραγόντων ισχύος, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό", σημείωσε, αναφέροντας ότι μέσα από τη συνεργασία με άλλες χώρες και διάφορες πρωτοβουλίες, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει το διπλωματικό της αποτύπωμα και δημιουργεί συνέργειες που υπηρετούν τη μεγάλη προσπάθεια για απαλλαγή από την τουρκική κατοχή.

Αναφερόμενος στο βιβλίο, ο κ. Αντωνίου είπε πως αυτό βιβλίο καταγράφει τον αγώνα που έδωσαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες του 3ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, για να ανακόψουν την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων και να κρατήσουν ελεύθερη τη Λευκωσία από τους παράνομους εισβολείς.

Όπως σημειώνει, η έκδοση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αποτελείται από πρωτογενές υλικό, και περιλαμβάνει μαρτυρίες όσων έζησαν τα γεγονότα, αποτυπώνοντας εν είδει ημερολογίου, την πορεία του «Ιερού Λόχου της Κύπρου», όπως χαρακτηρίστηκε από τον Τύπο της εποχής ο τιμημένος 3ος Λόχος του 211 Τάγματος Πεζικού.

"Η συγγραφέας, κυρία Δέσπω Κόνιζου Λοϊζά έκανε εξαιρετική δουλειά και οφείλουμε να τη συγχαρούμε, όπως επίσης και τον εκδοτικό Οίκο Επιφανίου, που ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου, με τη στήριξη της πολιτείας, μέσω του Υφυπουργείου Πολιτισμού", σημείωσε.

Ο κ. Αντωνίου μετέφερε, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτείας, "αισθήματα σεβασμού και υπερηφάνειας, για όλους εκείνους, και εκείνες, που έσπευσαν να υπερασπιστούν την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, αλλά πρωτίστως την αξιοπρέπεια του λαού μας, εκείνες τις δραματικές ώρες της καταστροφής, εκείνες τις δύσκολες ώρες της προδοσίας, που κάνουν την τραγωδία ακόμη πιο βασανιστική".

Ανάμεσά τους, πρόσθεσε, είναι οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, και στρατιώτες του 3ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού, μόνιμοι, κληρωτοί και έφεδροι, οι οποίοι "παρέδωσαν μαθήματα ηρωισμού για να κρατήσουν ελεύθερα τα βόρεια προάστια της Λευκωσίας και να αποτρέψουν κατάληψη της πόλης".

Όπως είπε ο κ. Αντωνίου, τα βόρεια προάστια της Λευκωσίας παραμένουν μέχρι σήμερα υπό κατοχή. "Ο 3ος Λόχος κατέγραψε βαρύτατες απώλειες. Πενήντα ένας νεκροί και αγνοούμενοι έγιναν παράδειγμα προς μίμηση για τις επερχόμενες γενεές".

Όπως ανέφερε, η δικαίωση όλων αυτών των ηρώων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας. "Ζητούμενο για εμάς είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θέλουμε να μετεξελιχθεί σε ένα κανονικό κράτος, χωρίς κατοχικά στρατεύματα", υπογράμμισε.

Καταληκτικά, ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι σε λίγες μέρες η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και "η σημαία της πατρίδας μας θα κυματίζει στον κορυφαίο ιστό της Ευρώπης, χάρη στη θυσία όσων αγωνίστηκαν υπέρ της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Ανάμεσά τους, οι άντρες του 3ου λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού. Η μνήμη τους θα είναι αιώνια. Και θα τη συνοδεύει η παντοτινή μας ευγνωμοσύνη", είπε.