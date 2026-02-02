Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν

 02.02.2026 - 09:01
02.02.2026 - 09:01

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, στις 11:00, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και στο πλαίσιο των ημερομηνιών που είχαν τεθεί προς διευθέτηση μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κυπριακό: Η «αργή δυναμική» του ΟΗΕ και τα όρια της υπομονής

Η συνάντηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για διατήρηση του διαύλου επικοινωνίας και για ουσιαστική προώθηση της διαδικασίας, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν.

Με αργά βήματα η διαδικασία για το Κυπριακό

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή της, η Μαρία Άνγκελα Ολγκίν ανέφερε ο ρυθμός της διαδικασίας είναι αναμφισβήτητα αργός, σημείωσε ωστόσο ότι η πρόοδος συνεχίζεται και αυτό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται εσφαλμένα ως στασιμότητα. «Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε σε προ-διαπραγματευτικό στάδιο», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι ο «συνεχής και άμεσος διάλογος» είναι απαραίτητος ώστε οι δύο ηγέτες να μπορούν να εκφράζουν «τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους».

Η κ. Ολγκίν υπενθύμισε τις δηλώσεις που είχε κάνει έπειτα από τις επαφές της με τους δύο ηγέτες στην Κύπρο: «Αυτό που είπα στους δημοσιογράφους είναι ότι κάθε διαδικασία έχει τη δική της δυναμική και ότι πρόκειται για μια αργή διαδικασία. Η διαδικασία είναι δυναμική. Προχωρά αργά, αλλά σημειώνεται πρόοδος», ανέφερε.

Η Προσωπική Απεσταλμένη ανέφερε ότι, ακόμη και ελλείψει άμεσων και απτών αποτελεσμάτων, η σημασία των συναντήσεων και της ανταλλαγής απόψεων παραμένει κρίσιμη. Ο συνεχής διάλογος, όπως είπε, συμβάλλει στη διατήρηση της επικοινωνίας, αποτρέπει περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης και κρατά ζωντανή τη διαδικασία έπειτα από χρόνια αποτυχημένων κύκλων διαπραγματεύσεων, επεσήμανε.

Ανέφερε, επίσης, ότι για να περάσει η διαδικασία πέρα από τις προκαταρκτικές επαφές και να οδηγηθεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι απολύτως αναγκαία. Τα μέτρα αυτά, όπως είπε, δεν αποτελούν συμβολικές κινήσεις, αλλά τη βάση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δημιουργία ρεαλιστικών συνθηκών με πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

 

