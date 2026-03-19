Βουλευτικές 2026: Στην τελική ευθεία για τον εκλογικό κατάλογο - Η τελευταία φορά που γίνεται η εν λόγω διαδικασία

Ο κ. Μενελάου υπενθύμισε ότι για να ψηφίσει κάποιος στις βουλευτικές εκλογές του Μάϊου, αν δεν έχει εγγραφεί μέχρι στιγμής στον εκλογικό κατάλογο, πρέπει να το πράξει μέχρι τις 2 Απριλίου. Δικαίωμα εγγραφής, είπε, έχουν όλοι οι Κύπριοι 18 χρονών και άνω, που συμπληρώνουν αυτήν την ηλικία μέχρι την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι 25 ετών τα άτομα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy ή μπορεί να αποβληθεί και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους γραφεία των επαρχιακών διοικήσεων, των ΚΕΠ και των Κέντρων του Πολίτη των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Για τους άνω των 25, πρόσθεσε, απαιτείται διεξαγωγή συνέντευξης στους Επάρχους της κάθε επαρχίας για να αποδείξει ο αιτητής ότι τους τελευταίους 6 μήνες είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ο κ. Βασιλείου, έχει αποστείλει γύρω στις 13.500 επιστολές σε όσα άτομα συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους από την ημερομηνία των εκλογών του 2024 και αργότερα, και για όσους συμπληρώνουν τα 18 έτη μέχρι τις 24 Μαΐου, που είναι η ημερομηνία των Βουλευτικών εκλογών. Η επιστολή περιλαμβάνει το σχετικό έντυπο και την πληροφόρηση για να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο και να ψηφίσουν.

Σε συνεργασία με το ΓΤΠ, συνέχισε, έχουν προχωρήσει σε εκστρατείες ενημέρωσης, από τις 16 Φεβρουαρίου με στόχο, σε πρώτο στάδιο, την ενθάρρυνση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και θα ακολουθήσουν ακόμη δύο εκστρατείες, η μία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής, να πάει κάποιος και να ψηφίσει στις Βουλευτικές, και η άλλη ενημερωτικής φύσεως για τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και δεν είναι μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, ώστε να στείλουν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικό και να διασφαλιστεί ότι το κέντρο στο οποίο θα κατανεμηθούν για να ψηφίσουν θα είναι προσβάσιμο από άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.

Ερωτηθείς για τον αριθμό όσων δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, ο κ. Βασιλείου είπε ότι δεν έχουν ακριβή αριθμό. Εξήγησε ότι γνωρίζουν ότι οι Κύπριοι άνω των 18 που δεν έχουν εγγραφεί είναι γύρω στις 160.000. «Όμως για να είναι κάποιος πραγματικά δικαιούχος για εγγραφή πρέπει τους τελευταίους 6 μήνες να έχει μόνιμη διαμονή στην Κύπρο». Και δεν γνωρίζουν, είπε, πόσοι είναι αυτοί.

Διευκρίνισε δε ότι οι φοιτητές μέχρι την ηλικία των 25 ετών, μετά και από σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο, έστω και αν απουσιάζουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και δεν απαιτείται, σημείωσε, οποιαδήποτε προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων μέχρι εκείνη την ηλικία και η διαδικασία είναι απλή με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Για τις ηλικίες άνω των 25 πρέπει να αποδείξει κάποιος ότι τους τελευταίους 6 μήνες είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία.

«Άρα ο αριθμός του 160.000 σίγουρα περιλαμβάνει κάποιες χιλιάδες Κυπρίους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν είναι πραγματικά δικαιούχοι αλλά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό», πρόσθεσε.

Κέντρα εξωτερικού

Ο Μενέλαος Βασιλείου ανέφερε ότι η 2α Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλει κάποιος δήλωση για να ψηφίσει σε εκλογικό κέντρο σε πόλη του εξωτερικού.

Όπως ανέφερε, στις Βουλευτικές εκλογές δεν έχουμε τόσα πολλά κέντρα στο εξωτερικό, όπως σε εκλογικές διαδικασίες στις οποίες ολόκληρη η Κύπρος θεωρείται μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, όπως στις Προεδρικές ή τις Ευρωεκλογές.

Για τις Βουλευτικές εκλογές, εξήγησε, απαιτείται ελάχιστο ενδιαφέρον από 30 εκλογείς ανά εκλογική περιφέρεια, δηλαδή, ανά επαρχία, για να στηθεί εκλογικό κέντρο. Οπότε για να συμπληρώσουν οι μικρές επαρχίες όπως η Κερένια και η Πάφος τον ελάχιστον αριθμό των 30 εκλογέων ανεβαίνουν πολύ οι υπόλοιπες επαρχίες, όπως είπε, εξηγώντας ότι η εμπειρία δείχνει πως για να ανοίξει ένα εκλογικό κέντρο σε μια πόλη του εξωτερικού πρέπει να υποβληθούν γύρω στις 600 δηλώσεις στις Βουλευτικές.

Παραδοσιακά, ανέφερε ο κ. Μενελάου, εκλογικά κέντρα για τις Βουλευτικές υπάρχουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο και ίσως σε Μάντσεστερ και Πάτρα. Για πρώτη φορά, είπε, το σύστημα δέχεται δηλώσεις και για τις Βρυξέλλες επειδή εκεί εργάζεται μεγάλος αριθμός Κυπρίων για την Προεδρία. Θα αναμένουν, δήλωσε, σε όλες αυτές τις πόλεις να συμπληρωθεί μέχρι τις 2 Απριλίου ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός που προνοείται στην εκλογική νομοθεσία για να υπάρξει εκλογικό κέντρο την ημέρα των εκλογών.

Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε ο κ. Βασιλείου, όσοι δηλώσουν να ψηφίσουν σε πόλη που τελικά δεν θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο θα λάβουν ενημέρωση από το ΥΠΕΣ μετά τις 2 Απριλίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και θα έχουν κάποιες μέρες περιθώριο για να ενημερώσουν κατά πόσο να επιθυμούν να ψηφίσουν σε πόλη του εξωτερικού που θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο ή να παραμείνει το όνομά τους στον εκλογικό κατάλογο της Κύπρου.

Και για τα κέντρα του εξωτερικού οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών στο elections.gov.cy αλλά και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και τις Πρεσβείας και Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Ο Μενέλαος Βασιλείου είπε ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα, ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Απριλίου θα αναρτηθεί στις 6 του ίδιου μήνα και θα υπάρχει ένα περιθώριο 10 ημερών για επιθεώρηση και τυχόν ενστάσεις. Αφού οριστικοποιηθεί θα ενσωματωθεί στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο με βάση τον οποίο θα διεξαχθούν οι Βουλευτικές εκλογές του 2026. Αυτό θα γίνει μετά τις 16 Απριλίου.

Γενικός Έφορος Εκλογών, είπε, θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, ο ίδιος θα είναι Βοηθός Έφορος Εκλογών και θα υπάρχουν σε κάθε επαρχία οι κατά τόπους Έφοροι Εκλογών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ