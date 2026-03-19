Ραγδαίες εξελίξεις με Άμεση Δημοκρατία: Ο Νικόλας παρέδωσε στοιχεία για τις καταγγελίες - Στο μικροσκόπιο οι υποψήφιοι

Οι αναφορές αφορούν, μεταξύ άλλων, υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, διερευνώμενη υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, καθώς και περίπτωση εξαπάτησης επενδυτών κατά την περίοδο του χρηματιστηρίου.

Οι καταγγελίες προκάλεσαν άμεση κινητοποίηση της Υπηρεσίας Εκλογών, η οποία επικοινώνησε με τον κ. Παπαδόπουλο ζητώντας επιπρόσθετα στοιχεία. Ο ίδιος, φαίνεται, να απέστειλε επιστολή με τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή του, προκειμένου να εξεταστούν και να ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα για το κατά πόσο προκύπτει ζήτημα σε σχέση με τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες.

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας βρίσκεται σε διαδικασία εσωτερικών εξελίξεων, καθώς προχωρά στην εκλογή του πρώτου του προέδρου, ενόψει και της καθόδου του στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, με την υπόθεση να αποτελεί την πρώτη σοβαρή δοκιμασία που καλείται να διαχειριστεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση της υποψήφιας Κερύνειας, Βάλερι Ταραπάι, η οποία συνδέεται με υπόθεση ναρκωτικών το 2017 στα κατεχόμενα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης.

Η ίδια επιβεβαίωσε τα γεγονότα, αναφέροντας ότι εξέτισε δύο χρόνια φυλάκισης και αποφυλακίστηκε λόγω καλής διαγωγής, σημειώνοντας πως «δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα κατεχόμενα γιατί οι νόμοι τους δεν συμβαδίζουν με τους νόμους της Ε.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας», ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ως λάθος.

Για τις άλλες δύο υποθέσεις που ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα, ενώ η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία δεν αποκλείει την κάθοδο σε εκλογές για πρόσωπα με παρελθόν αδικημάτων, εκτός από περιπτώσεις που αφορούν ατιμωτικά αδικήματα ή ηθικής αισχρότητας.