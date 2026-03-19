Ποια είναι η καλύτερη θέση για το router στο σπίτι – Το συχνό λάθος που «κόβει» ταχύτητα και σήμα
Ποια είναι η καλύτερη θέση για το router στο σπίτι – Το συχνό λάθος που «κόβει» ταχύτητα και σήμα

 19.03.2026 - 12:20
Στα περισσότερα σπίτια, το router τοποθετείται εκεί όπου βολεύουν τα καλώδια ή όπου «χάνεται» πιο εύκολα από το μάτι: πίσω από την τηλεόραση, μέσα σε ένα έπιπλο, σε μια γωνία ή χαμηλά /κοντά στο πάτωμα. Ωστόσο, η θέση του παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζουν οι περισσότεροι, καθώς μπορεί να επηρεάσει αισθητά την ποιότητα, την ταχύτητα και τη σταθερότητα του Wi-Fi.

Ο βασικός λόγος είναι ότι το σήμα δεν διαχέεται ανεπηρέαστο στον χώρο. Τοίχοι, έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα και (μεγάλες) ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να το εξασθενήσουν ή να το διαταράξουν. Έτσι, ένα router που βρίσκεται «κρυμμένο» πίσω από μια τηλεόραση ή στριμωγμένο μέσα σε έπιπλο είναι πολύ πιθανό να αποδίδει χειρότερα από ό,τι θα μπορούσε.

Γιατί η τηλεόραση είναι… κακή θέση

Η τοποθέτηση του router πίσω ή πολύ κοντά στην τηλεόραση δεν θεωρείται καλή πρακτική. Οι μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές και τα μεταλλικά μέρη μπορούν να «μπλοκάρουν» ή να αποδυναμώνουν το σήμα, ενώ ο εξοπλισμός που συχνά συγκεντρώνεται γύρω από την τηλεόραση (όπως αποκωδικοποιητές, κονσόλες, ηχεία) αυξάνει τον κίνδυνο παρεμβολών. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χαμηλότερες ταχύτητες, μεγαλύτερη αστάθεια και άνιση κάλυψη μέσα στο σπίτι.

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο, όταν το router είναι ταυτόχρονα και χαμηλά, κοντά σε τοίχο ή σε κλειστό σημείο. Σε αυτές τις συνθήκες, το σήμα δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο να εξαπλωθεί ομοιόμορφα σε όλους τους χώρους του σπιτιού.

Πού είναι καλύτερο να τοποθετείται

Η πιο σωστή θέση για ένα router είναι συνήθως σε κάποιο κεντρικό σημείο του σπιτιού, ιδανικά ανοιχτό και υπερυψωμένο, όπως ένα ράφι ή μια βιβλιοθήκη. Η λογική είναι απλή: όσο πιο «ελεύθερα» μπορεί να εκπέμψει το σήμα, τόσο πιο ομοιόμορφα θα καλύψει τα δωμάτια. Για τον ίδιο λόγο, δεν συνιστάται να βρίσκεται μέσα σε ντουλάπια, πίσω από μεγάλα αντικείμενα ή κολλητά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χωρίσματα. Οι χοντροί τοίχοι, ιδιαίτερα εκείνοι που περιέχουν μπετόν, πέτρα ή μεταλλικά στοιχεία, μπορούν να μειώσουν αισθητά την ισχύ του Wi-Fi. Αυτό εξηγεί γιατί σε πολλά σπίτια το σήμα είναι πολύ καλό σε ένα δωμάτιο και αισθητά χειρότερο σε άλλο – ακόμη κι αν η απόσταση δεν είναι μεγάλη.

Συμπέρασμα

Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν χρειάζεται νέος εξοπλισμός ή τεχνική παρέμβαση για να βελτιωθεί το Wi-Fi. Αρκεί το router να μετακινηθεί λίγα μέτρα, μακριά από την τηλεόραση, από γωνίες ή από άλλα ηλεκτρονικά, ώστε το σήμα να διαχέεται πιο καθαρά στον χώρο. Μια απλή αλλαγή θέσης μπορεί να βελτιώσει αισθητά την εμπειρία χρήσης, ειδικά σε σπίτια όπου παρατηρούνται «νεκρά σημεία» ή συχνές διακοπές σύνδεσης.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλαλούμ με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Τους άλλαξαν μήνες πριν και τώρα πήραν μήνυμα ότι ακυρώθηκε το ΜΟΤ
Εντυπωσιακό φαινόμενο: «Εκρηκτικός» κεραυνός φώτισε τη Λάρνακα τα ξημερώματα - Δείτε καρέ καρέ τη στιγμή σε βίντεο
«Σοκ» στα πρατήρια: Άλμα 10 σεντς σε δέκα ημέρες – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη και πού «καίει» η τσέπη σας
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στέλιος Στυλιανίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Συμφέρει να ενοικιάζεις ή να αγοράσεις σπίτι στην Κύπρο το 2026; -  Η απάντηση θα σε εκπλήξει
Εσύ το ήξερες; Γιατί πρέπει να κλείνεις το Android σου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

 

 

 

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

  •  19.03.2026 - 06:28
LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Το Ιράν χτύπησε διυλιστήρια – Απειλεί με «ολική καταστροφή» ο Τραμπ

LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Το Ιράν χτύπησε διυλιστήρια – Απειλεί με «ολική καταστροφή» ο Τραμπ

  •  19.03.2026 - 06:46
Ραγδαίες εξελίξεις με Άμεση Δημοκρατία: Ο Νικόλας παρέδωσε στοιχεία για τις καταγγελίες - Στο μικροσκόπιο οι υποψήφιοι

Ραγδαίες εξελίξεις με Άμεση Δημοκρατία: Ο Νικόλας παρέδωσε στοιχεία για τις καταγγελίες - Στο μικροσκόπιο οι υποψήφιοι

  •  19.03.2026 - 12:34
ΕΛΑΜ υπό πίεση: Η «διπλή απειλή» που αναδεικνύει η δημοσκόπηση του ΑΝΤ1

ΕΛΑΜ υπό πίεση: Η «διπλή απειλή» που αναδεικνύει η δημοσκόπηση του ΑΝΤ1

  •  19.03.2026 - 11:44
Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

  •  19.03.2026 - 13:51
Καταγγελία-σοκ: Νηπιαγωγός φέρεται να ταπείνωσε φοιτήτρια με οπτική αναπηρία - Θύελλα αντιδράσεων

Καταγγελία-σοκ: Νηπιαγωγός φέρεται να ταπείνωσε φοιτήτρια με οπτική αναπηρία - Θύελλα αντιδράσεων

  •  19.03.2026 - 11:15
«Γιατί εξαφανίστηκες;» - Έξαλλη η Annie Alexui κατά Φυτιρή: «Εξαντλείται η υπομονή μου» - Βίντεο

«Γιατί εξαφανίστηκες;» - Έξαλλη η Annie Alexui κατά Φυτιρή: «Εξαντλείται η υπομονή μου» - Βίντεο

  •  19.03.2026 - 11:09
Σάλος με σοβαρή καταγγελία κατά καθηγητή λυκείου - Προσβλητικά σχόλια σε μαθητές για υγιεινή και εμφάνιση

Σάλος με σοβαρή καταγγελία κατά καθηγητή λυκείου - Προσβλητικά σχόλια σε μαθητές για υγιεινή και εμφάνιση

  •  19.03.2026 - 10:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα