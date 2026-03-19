Ποια είναι η καλύτερη θέση για το router στο σπίτι – Το συχνό λάθος που «κόβει» ταχύτητα και σήμα

Ο βασικός λόγος είναι ότι το σήμα δεν διαχέεται ανεπηρέαστο στον χώρο. Τοίχοι, έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα και (μεγάλες) ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να το εξασθενήσουν ή να το διαταράξουν. Έτσι, ένα router που βρίσκεται «κρυμμένο» πίσω από μια τηλεόραση ή στριμωγμένο μέσα σε έπιπλο είναι πολύ πιθανό να αποδίδει χειρότερα από ό,τι θα μπορούσε.

Γιατί η τηλεόραση είναι… κακή θέση

Η τοποθέτηση του router πίσω ή πολύ κοντά στην τηλεόραση δεν θεωρείται καλή πρακτική. Οι μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές και τα μεταλλικά μέρη μπορούν να «μπλοκάρουν» ή να αποδυναμώνουν το σήμα, ενώ ο εξοπλισμός που συχνά συγκεντρώνεται γύρω από την τηλεόραση (όπως αποκωδικοποιητές, κονσόλες, ηχεία) αυξάνει τον κίνδυνο παρεμβολών. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χαμηλότερες ταχύτητες, μεγαλύτερη αστάθεια και άνιση κάλυψη μέσα στο σπίτι.

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο, όταν το router είναι ταυτόχρονα και χαμηλά, κοντά σε τοίχο ή σε κλειστό σημείο. Σε αυτές τις συνθήκες, το σήμα δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο να εξαπλωθεί ομοιόμορφα σε όλους τους χώρους του σπιτιού.

Πού είναι καλύτερο να τοποθετείται

Η πιο σωστή θέση για ένα router είναι συνήθως σε κάποιο κεντρικό σημείο του σπιτιού, ιδανικά ανοιχτό και υπερυψωμένο, όπως ένα ράφι ή μια βιβλιοθήκη. Η λογική είναι απλή: όσο πιο «ελεύθερα» μπορεί να εκπέμψει το σήμα, τόσο πιο ομοιόμορφα θα καλύψει τα δωμάτια. Για τον ίδιο λόγο, δεν συνιστάται να βρίσκεται μέσα σε ντουλάπια, πίσω από μεγάλα αντικείμενα ή κολλητά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χωρίσματα. Οι χοντροί τοίχοι, ιδιαίτερα εκείνοι που περιέχουν μπετόν, πέτρα ή μεταλλικά στοιχεία, μπορούν να μειώσουν αισθητά την ισχύ του Wi-Fi. Αυτό εξηγεί γιατί σε πολλά σπίτια το σήμα είναι πολύ καλό σε ένα δωμάτιο και αισθητά χειρότερο σε άλλο – ακόμη κι αν η απόσταση δεν είναι μεγάλη.

Συμπέρασμα

Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν χρειάζεται νέος εξοπλισμός ή τεχνική παρέμβαση για να βελτιωθεί το Wi-Fi. Αρκεί το router να μετακινηθεί λίγα μέτρα, μακριά από την τηλεόραση, από γωνίες ή από άλλα ηλεκτρονικά, ώστε το σήμα να διαχέεται πιο καθαρά στον χώρο. Μια απλή αλλαγή θέσης μπορεί να βελτιώσει αισθητά την εμπειρία χρήσης, ειδικά σε σπίτια όπου παρατηρούνται «νεκρά σημεία» ή συχνές διακοπές σύνδεσης.

