Έξι χρόνια στην φυλακή - Κρίθηκε ένοχος για κατοχή και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε συνολικά 18 κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν την κατοχή, απόκτηση και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων προσώπων, καθώς και αδικήματα κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

​Η δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε στις 17 Μαρτίου 2026, αντικατοπτρίζει τη μηδενική ανοχή της δικαιοσύνης σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Το Δικαστήριο υιοθέτησε τη μέθοδο των συντρεχουσών ποινών, με τη μεγαλύτερη να ανέρχεται στα έξι έτη, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την κοινωνία. Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίστηκε η τεράστια σοβαρότητα των αδικημάτων, η οποία πηγάζει τόσο από τη φύση τους όσο και από τις ολέθριες συνέπειες που επιφέρουν στα θύματα. Οι δικαστές σημείωσαν με έμφαση ότι η αυξανόμενη διάδοση της παιδικής πορνογραφίας τα τελευταία χρόνια κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για μια νομοθεσία που θα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας, εμποδίζοντας τη χρησιμοποίηση των παιδιών ως αντικειμένων ηδονής.

​Η εγκληματική δράση του καταδικασθέντος εκτεινόταν σε ένα βάθος τετραετίας, από το 2021 έως το 2025, γεγονός που οδήγησε το Σώμα στην κρίση ότι επιβάλλεται μια αυστηρή αντιμετώπιση. Σύμφωνα με το Κακουργιοδικείο, το εύρος των πράξεων του κατηγορούμενου δεν αφήνει περιθώρια για καμία υποκειμενική δικαιολογία, ξεκαθαρίζοντας πως η ενασχόληση με τέτοιο υλικό δεν μπορεί και δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την έννομη τάξη.

​Λόγω της εξαιρετικά ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης, η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Την υπόθεση για λογαριασμό του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έφερε εις πέρας η Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νάντια Κόλιαρου.