Κίνημα Οικολόγων: Επιστολή σε Εισαγγελέα, Φυτιρή και Αρχηγό - Ζητούν διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie Alexui

Οι σοβαρές αναφορές και ισχυρισμοί που προβάλλονται, τόσο σε ζητήματα που αφορούν προσωπικές καταγγελίες όσο και σε ενδεχόμενες σχέσεις πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών προσώπων με τον υπόκοσμο και παράνομες δραστηριότητες, δεν μπορούν να αγνοηθούν και επιβάλλεται να διερευνηθούν άμεσα, σε βάθος και χωρίς καμία έκπτωση.

Η κυπριακή κοινωνία δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχη τη συσσώρευση σοβαρών καταγγελιών και φερόμενων εγκληματικών πράξεων χωρίς ουσιαστική διερεύνηση και ξεκάθαρες απαντήσεις. Η αδράνεια υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και αποθαρρύνει την καταγγελία παρανομιών.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί αναγκαίο όπως όλες οι υποθέσεις στις οποίες ενδέχεται να στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα και στις οποίες γίνεται δημόσια αναφορά διερευνηθούν πλήρως. Εκεί όπου προκύπτουν ευθύνες, πρέπει να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις και καταδίκες, χωρίς συγκάλυψη, επιλεκτική ευαισθησία ή πολιτικές σκοπιμότητες.

Για το λόγο αυτό έχουμε αποστείλει σήμερα επιστολές τόσο στον Γενικό Εισαγγελέα, τον Υπουργό Δικαισύνης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας ζητώντας πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων που παρουσιάζονται μέσα από τα βίντεο και ενδεχομένως να αποτελούν ποινικά αδικήματα με απαίτηση όλοι όσοι ενέχονται σε αυτά να οδηγήθουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.