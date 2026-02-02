Έστειλαν επιστολή στον ΠτΔ οι μοναχοί Αββακούμ – «Μας πέταξαν έξω από το μοναστήρι και κανείς δεν λογοδοτεί»

Οι μοναχοί κάνουν λόγο για εισβολή προσώπων στον χώρο της Μονής, αλλαγή κλειδαριών, απομάκρυνσή τους από τα κελιά τους και αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων συνολικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία – όπως αναφέρουν – έχουν δηλωθεί ως κλοπιμαία στην Αστυνομία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιστραφεί οτιδήποτε.

«Δύο χρόνια μετά, κανείς στο εδώλιο»

Σύμφωνα με την επιστολή, παρά την ύπαρξη 19 καταγγελιών με ονοματεπώνυμα, στοιχεία και μάρτυρες, δεν έχει κληθεί κανένα πρόσωπο να λογοδοτήσει ενώπιον Δικαιοσύνης.

Οι πατέρες κατονομάζουν ως βασικό καταγγελλόμενο τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα, υποστηρίζοντας ότι έχει καταγγελθεί για εγκληματικές ενέργειες εις βάρος τους, χωρίς να έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο.

«Το ερώτημα δεν είναι αν μας συμπαθείτε. Το ερώτημα είναι αν το κράτος δικαίου εφαρμόζεται και όταν ο καταγγελλόμενος φέρει εκκλησιαστικό αξίωμα», σημειώνουν.

Βολές κατά Γενικού Εισαγγελέα

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά τους προς τη Νομική Υπηρεσία, καταγγέλλοντας ότι τους υποδείχθηκε πως οι ισχυρισμοί τους μπορούν να ακουστούν μόνο σε άλλη, άσχετη υπόθεση όπου οι ίδιοι είναι κατηγορούμενοι για οικονομικά ζητήματα.

Χαρακτηρίζουν τη στάση αυτή «θεσμικά εξευτελιστική» και μιλούν για επιλεκτική άσκηση εξουσίας και κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας ενώπιον του νόμου.

«Πέντε πολίτες στον δρόμο»

Οι μοναχοί αναφέρουν ότι εδώ και δύο χρόνια στερούνται κατοικίας, περιουσίας και κάθε εισοδήματος, μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου που τους απέκοψε και οικονομικά, ενώ – όπως τονίζουν – δεν έχει προηγηθεί δικαστική κρίση.

«Πέντε πολίτες είναι στον δρόμο, χωρίς μισθό, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς θεσμική προστασία», σημειώνουν.

Υπόνοιες για πολιτικές παρεμβάσεις

Η επιστολή εγείρει και ζήτημα πιθανής εμπλοκής πολιτικών παραγόντων στα γεγονότα, με αναφορές που – όπως γράφουν – αγγίζουν και το ΕΛΑΜ, καθώς και πρόσωπα με θεσμική ιδιότητα στον νομικό κόσμο, οι οποίοι φέρονται να εμφανίστηκαν στον χώρο με ρόλο «εποπτείας».

Ρωτούν ευθέως ποιος ερεύνησε αυτές τις πτυχές και ποιο είναι το αποτέλεσμα.

Προειδοποίηση για διεθνή διασυρμό

Οι μοναχοί προειδοποιούν ότι η συνέχιση της αδράνειας ενδέχεται να οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε διεθνή διασυρμό ενώπιον ευρωπαϊκών δικαστηρίων για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

«Η Δημοκρατία δεν καταλύεται μόνο με πραξικοπήματα. Καταλύεται και με σιωπές, με αναβολές και με επιλεκτική εφαρμογή του νόμου», αναφέρουν.

Τι ζητούν

Ζητούν:

Να ελεγχθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι

Να παραπεμφθούν οι καταγγελλόμενοι ενώπιον δικαστηρίου

Να δοθεί χρονοδιάγραμμα ενεργειών

Να τους επιστραφούν τα προσωπικά τους αντικείμενα

Όπως τονίζουν, «δεν ζητούμε δικαίωση – ζητούμε δικαιοσύνη».

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή που έστειλαν οι μοναχοί Αββακούμ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: