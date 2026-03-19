Μυστήριο με τον Ρώσο ένθερμο υποστηρικτή του Πούτιν, που μετατράπηκε σε πολέμιό του: Εν μία νυκτί, βρέθηκε σε ψυχιατρική κλινική...

Σήμερα, η εφημερίδα Fontanka της Αγίας Πετρούπολης έγραψε ότι ο 42χρονος δικηγόρος οδηγήθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική Ν.3 της πόλης, επικαλούμενη πηγή από το ίδιο το νοσηλευτικό ίδρυμα. Το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον Ρέμεσλο ή να καθορίσει πώς κατέληξε να νοσηλευτεί.

Μια γυναίκα, που απάντησε στον τηλεφωνικό αριθμό του νοσοκομείου επιβεβαίωσε στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ένας άνδρας με το ίδιο όνομα, πατρώνυμο και επίθετο με τον Ρέμεσλο, εισήχθη στην κλινική. Η εργαζόμενη, η οποία δεν έδωσε το όνομά της, είπε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε εισήχθη και για ποιον λόγο.

Ο Ρέμεσλο έκανε καριέρα, καταγγέλλοντας τους επικριτές του Πούτιν, έως ότου έγινε ένας εξ αυτών. Μεταξύ άλλων, έγραψε έγραψε πως ο Πούτιν διεξάγει έναν «αποτυχημένο πόλεμο» στην Ουκρανία, που έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους και έχει τορπιλίσει την οικονομία της Ρωσίας εις βάρος της ευημερίας των πολιτών της.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι ένας νόμιμος πρόεδρος. O Πούτιν πρέπει να παραιτηθεί και να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου και κλέφτης» έγραψε ο Ρεμέσλο στην ανάρτησή του. Η αλλαγή αυτή στη στάση του εξέπληξε τη ρωσική κοινότητα των μπλόγκερ υπέρ του πολέμου, αλλά και την εξόριστη αντιπολίτευση.

Σήμερα, έγινε γνωστό ότι εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική. Άγνωστο είναι εάν εκεί τα παράθυρα μένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της ημέρας...

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα