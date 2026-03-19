ΑρχικήΠολιτική
Μυστήριο με τον Ρώσο ένθερμο υποστηρικτή του Πούτιν, που μετατράπηκε σε πολέμιό του: Εν μία νυκτί, βρέθηκε σε ψυχιατρική κλινική...

 19.03.2026 - 19:43
Ήταν μόλις πριν από δύο ημέρες, που ο Ίλια Ρέμεσλο, ένθερμος υποστηρικτής του Βλαντίμιρ Πούτιν μέχρι πρότινος, εμφανίστηκε να τα... γυρίζει και να μετατρέπεται σε πολέμιο του Ρώσου προέδρου, ζητώντας μάλιστα να καθίσει στο σκαμνί για εγκλήματα πολέμου.

Σήμερα, η εφημερίδα Fontanka της Αγίας Πετρούπολης έγραψε ότι ο 42χρονος δικηγόρος οδηγήθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική Ν.3 της πόλης, επικαλούμενη πηγή από το ίδιο το νοσηλευτικό ίδρυμα. Το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον Ρέμεσλο ή να καθορίσει πώς κατέληξε να νοσηλευτεί.

Μια γυναίκα, που απάντησε στον τηλεφωνικό αριθμό του νοσοκομείου επιβεβαίωσε στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ένας άνδρας με το ίδιο όνομα, πατρώνυμο και επίθετο με τον Ρέμεσλο, εισήχθη στην κλινική. Η εργαζόμενη, η οποία δεν έδωσε το όνομά της, είπε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε εισήχθη και για ποιον λόγο.

Ο Ρέμεσλο έκανε καριέρα, καταγγέλλοντας τους επικριτές του Πούτιν, έως ότου έγινε ένας εξ αυτών. Μεταξύ άλλων, έγραψε έγραψε πως ο Πούτιν διεξάγει έναν «αποτυχημένο πόλεμο» στην Ουκρανία, που έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους και έχει τορπιλίσει την οικονομία της Ρωσίας εις βάρος της ευημερίας των πολιτών της.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι ένας νόμιμος πρόεδρος. O Πούτιν πρέπει να παραιτηθεί και να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου και κλέφτης» έγραψε ο Ρεμέσλο στην ανάρτησή του. Η αλλαγή αυτή στη στάση του εξέπληξε τη ρωσική κοινότητα των μπλόγκερ υπέρ του πολέμου, αλλά και την εξόριστη αντιπολίτευση.

Σήμερα, έγινε γνωστό ότι εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική. Άγνωστο είναι εάν εκεί τα παράθυρα μένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της ημέρας...

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Μην πατήσετε στον σύνδεσμο του SMS - Δείτε φωτογραφίες
Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ
Ρίψη πυροβολισμών κατά οικιών τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Οι πρώτες πληροφορίες
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στέλιος Στυλιανίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Συμφέρει να ενοικιάζεις ή να αγοράσεις σπίτι στην Κύπρο το 2026; -  Η απάντηση θα σε εκπλήξει
Στα λευκά τα ορεινά… όχι από χιόνι! Το χαλάζι «έπνιξε» Πιτσιλιά και Άγιο Θεόδωρο - Βίντεο

 

 

 

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει μια πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης, μαζί με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους: είναι η προσδοκία των ηγετών της περιοχής», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

  •  19.03.2026 - 14:14
LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ, αναχαιτίζονται από το Iron Dome

LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ, αναχαιτίζονται από το Iron Dome

  •  19.03.2026 - 14:05
Λετυμπιώτης: Αξιολογούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – Προσήλωση Γκουτέρες για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

Λετυμπιώτης: Αξιολογούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – Προσήλωση Γκουτέρες για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

  •  19.03.2026 - 14:18
ΥΠΟΙΚ: Βλέπει θετικά να ξανανοίξει για λίγους μήνες το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»

ΥΠΟΙΚ: Βλέπει θετικά να ξανανοίξει για λίγους μήνες το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»

  •  19.03.2026 - 17:05
Ψηφίστηκε πρόταση νόμου που επιτρέπει στην Αστυνομία να ανακοινώνει περιοχές με κινητές κάμερες

Ψηφίστηκε πρόταση νόμου που επιτρέπει στην Αστυνομία να ανακοινώνει περιοχές με κινητές κάμερες

  •  19.03.2026 - 18:48
Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

  •  19.03.2026 - 13:51
Αναβλήθηκε η δίκη των τεσσάρων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

Αναβλήθηκε η δίκη των τεσσάρων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

  •  19.03.2026 - 17:52
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

  •  19.03.2026 - 18:31

