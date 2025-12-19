Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

Σε ανάρτησή της, η Συμμαχία τονίζει ότι η εργαλειοποίηση της τέχνης και της ελευθερίας της έκφρασης από πολιτικά και μιντιακά κέντρα «ανοίγει τον δρόμο στη βία», ξεκαθαρίζοντας ότι η κριτική στην τέχνη είναι θεμιτή, ωστόσο η τρομοκράτηση, οι απειλές και οι επιθέσεις δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για μαζική και ειρηνική διαμαρτυρία τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 17:00, έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού στον Στρόβολο, στέλνοντας το μήνυμα ότι «η τέχνη που ενοχλεί δεν είναι σκέτη διακόσμηση» και ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε φασιστικές πρακτικές.

Η Συμμαχία ζητά συλλογική απάντηση απέναντι στη βία και υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται.