Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

 19.12.2025 - 22:04
Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

Σε δημόσια καταδίκη της επίθεσης με εκρηκτικά στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ προχώρησε η «Συμμαχία Ενάντια στην Ακροδεξιά, στον Φασισμό και τον Ρατσισμό», κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα ενός κλίματος στοχοποίησης, μίσους και εκφασισμού του δημόσιου λόγου.

Σε ανάρτησή της, η Συμμαχία τονίζει ότι η εργαλειοποίηση της τέχνης και της ελευθερίας της έκφρασης από πολιτικά και μιντιακά κέντρα «ανοίγει τον δρόμο στη βία», ξεκαθαρίζοντας ότι η κριτική στην τέχνη είναι θεμιτή, ωστόσο η τρομοκράτηση, οι απειλές και οι επιθέσεις δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για μαζική και ειρηνική διαμαρτυρία τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 17:00, έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού στον Στρόβολο, στέλνοντας το μήνυμα ότι «η τέχνη που ενοχλεί δεν είναι σκέτη διακόσμηση» και ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε φασιστικές πρακτικές.

Η Συμμαχία ζητά συλλογική απάντηση απέναντι στη βία και υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή
Νέο κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές, και όχι μόνο, στη Λάρνακα – Πού άνοιξε – Δείτε βίντεο
«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο
VIDEO: Μοντέλο του OnlyFans ικανοποίησε σεξουαλικά Άγιο Βασίλη σε κοινή θέα
Μυστηριώδης υπόθεση με νεκρή 70χρονη - Είχε προηγηθεί εξαφάνισή της μαζί με την κόρη της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο – Απίστευτο περιστατικό στη Κύπρο με τη Ρία Ελληνίδου: Τι φώναζαν οι οπαδοί κυπριακής ομάδας και την έφεραν σε δύσκολη θέση

 19.12.2025 - 22:26
Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

Η Κύπρος ετοιμάζεται για την Προεδρία: Την Κυριακή ο ΠτΔ παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας και λογότυπο

  •  19.12.2025 - 17:29
Ξεκάθαρο μήνυμα Έρχιουρμαν: «Χωρίς εκ περιτροπής προεδρία, δεν συζητάμε τίποτα»

Ξεκάθαρο μήνυμα Έρχιουρμαν: «Χωρίς εκ περιτροπής προεδρία, δεν συζητάμε τίποτα»

  •  19.12.2025 - 19:59
«Καμπανάκι» για τα νοσοκομεία: Κλείσιμο κλινών λόγω έλλειψης νοσηλευτών – Στο τραπέζι ακόμα και αναστολή λειτουργίας

«Καμπανάκι» για τα νοσοκομεία: Κλείσιμο κλινών λόγω έλλειψης νοσηλευτών – Στο τραπέζι ακόμα και αναστολή λειτουργίας

  •  19.12.2025 - 21:43
«Βαρύ» πρόστιμο στην ΑΗΚ για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Οι παραλήψεις και η μη επαρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση

«Βαρύ» πρόστιμο στην ΑΗΚ για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Οι παραλήψεις και η μη επαρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση

  •  19.12.2025 - 17:31
Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  19.12.2025 - 22:04
Δεν υπάρχει τίποτα το ηθικό σ’ αυτούς τους αυτουργούς

Δεν υπάρχει τίποτα το ηθικό σ’ αυτούς τους αυτουργούς

  •  19.12.2025 - 19:57
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

  •  19.12.2025 - 15:30
Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

  •  19.12.2025 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα