Σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις για ακροδεξιά δράση μαθητών – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Οι οργανωμένοι γονείς της Μέσης Εκπαίδευσης, μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, έκαναν λόγο για ομάδα με σημαντικό αριθμό μελών, η οποία –όπως υποστηρίζουν– δρα εδώ και καιρό και επιχειρεί να προσεγγίσει και άλλους μαθητές. Όπως ανέφεραν, υπάρχουν στοιχεία που τελούν υπό αξιολόγηση και προκαλούν σοβαρό προβληματισμό για το εύρος και τη φύση της δράσης.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής στοιχείων για τυχόν ποινικά αδικήματα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι προχωρεί σε μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης, με παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και ευρύτερα στη Μέση Εκπαίδευση. Σύμφωνα με αρμόδιους, κάποιοι από τους μαθητές είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις σχολικές αρχές για άλλα ζητήματα.

