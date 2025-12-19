Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις για ακροδεξιά δράση μαθητών – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις για ακροδεξιά δράση μαθητών – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

 19.12.2025 - 23:07
Σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις για ακροδεξιά δράση μαθητών – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Έντονη ανησυχία προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση ομάδας μαθητών σε Λύκειο της Λάρνακας, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς και σύμβολα μίσους. Το θέμα πήρε διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για οργανωμένη και διαρκή δραστηριότητα.

Οι οργανωμένοι γονείς της Μέσης Εκπαίδευσης, μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, έκαναν λόγο για ομάδα με σημαντικό αριθμό μελών, η οποία –όπως υποστηρίζουν– δρα εδώ και καιρό και επιχειρεί να προσεγγίσει και άλλους μαθητές. Όπως ανέφεραν, υπάρχουν στοιχεία που τελούν υπό αξιολόγηση και προκαλούν σοβαρό προβληματισμό για το εύρος και τη φύση της δράσης.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής στοιχείων για τυχόν ποινικά αδικήματα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι προχωρεί σε μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης, με παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και ευρύτερα στη Μέση Εκπαίδευση. Σύμφωνα με αρμόδιους, κάποιοι από τους μαθητές είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις σχολικές αρχές για άλλα ζητήματα.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή
Νέο κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές, και όχι μόνο, στη Λάρνακα – Πού άνοιξε – Δείτε βίντεο
«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο
VIDEO: Μοντέλο του OnlyFans ικανοποίησε σεξουαλικά Άγιο Βασίλη σε κοινή θέα
Μυστηριώδης υπόθεση με νεκρή 70χρονη - Είχε προηγηθεί εξαφάνισή της μαζί με την κόρη της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

 19.12.2025 - 22:04
Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

Ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού με τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε την Παρασκευή, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσίαση του βιβλίου της Δέσπως Κόνιζου Λοϊζιά «Οι γίγαντες των Βορείων Προαστίων», στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

  •  19.12.2025 - 22:47
Ξεκάθαρο μήνυμα Έρχιουρμαν: «Χωρίς εκ περιτροπής προεδρία, δεν συζητάμε τίποτα»

Ξεκάθαρο μήνυμα Έρχιουρμαν: «Χωρίς εκ περιτροπής προεδρία, δεν συζητάμε τίποτα»

  •  19.12.2025 - 19:59
«Καμπανάκι» για τα νοσοκομεία: Κλείσιμο κλινών λόγω έλλειψης νοσηλευτών – Στο τραπέζι ακόμα και αναστολή λειτουργίας

«Καμπανάκι» για τα νοσοκομεία: Κλείσιμο κλινών λόγω έλλειψης νοσηλευτών – Στο τραπέζι ακόμα και αναστολή λειτουργίας

  •  19.12.2025 - 21:43
Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  19.12.2025 - 22:04
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στις σχολικές αίθουσες της Κύπρου – Τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στις σχολικές αίθουσες της Κύπρου – Τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

  •  19.12.2025 - 20:39
Δεν υπάρχει τίποτα το ηθικό σ’ αυτούς τους αυτουργούς

Δεν υπάρχει τίποτα το ηθικό σ’ αυτούς τους αυτουργούς

  •  19.12.2025 - 19:57
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

  •  19.12.2025 - 15:30
Βίντεο – Απίστευτο περιστατικό στη Κύπρο με τη Ρία Ελληνίδου: Τι φώναζαν οι οπαδοί κυπριακής ομάδας και την έφεραν σε δύσκολη θέση

Βίντεο – Απίστευτο περιστατικό στη Κύπρο με τη Ρία Ελληνίδου: Τι φώναζαν οι οπαδοί κυπριακής ομάδας και την έφεραν σε δύσκολη θέση

  •  19.12.2025 - 22:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα