Σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις για ακροδεξιά δράση μαθητών – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»
Ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού με τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε την Παρασκευή, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσίαση του βιβλίου της Δέσπως Κόνιζου Λοϊζιά «Οι γίγαντες των Βορείων Προαστίων», στη Λευκωσία.