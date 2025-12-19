Ecommbx
Διεθνή
Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα πολέμου στη Βενεζουέλα
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα πολέμου στη Βενεζουέλα

 19.12.2025 - 23:29
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου κατά της Βενεζουέλας, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό.

«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σε τηλεφωνική συνέντευξη που ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη και μεταδόθηκε σήμερα.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω, το ξέρει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.

Στις αρχές της εβδομάδας ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα. Στη συνέντευξη είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, ενός πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Πηγή: protothema.gr

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

Ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού με τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε την Παρασκευή, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσίαση του βιβλίου της Δέσπως Κόνιζου Λοϊζιά «Οι γίγαντες των Βορείων Προαστίων», στη Λευκωσία.

