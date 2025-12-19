Πρόθεση να συμβάλει στον τερματισμό πολέμου στην Ουκρανία «με ειρηνικά μέσα» εκφράζει ο Πούτιν

Σύμφωνα με τον Β. Πούτιν, περισσότεροι από 400.000 Ρώσοι πολίτες κατατάχθηκαν στον ρωσικό στρατό ως συμβασιούχοι εντός του 2025 και περισσότεροι από 700.000 πολεμούν στα μέτωπα της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τους βετεράνους του πολέμου αυτού «άξιους συνεχιστές», που θα κληθούν να κυβερνήσουν τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, όπως ακριβώς συνέβη στη Σοβιετική Ένωση με τις γενιές, οι οποίες πολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Μόσχα «βλέπει και αισθάνεται» ορισμένα σήματα από πλευράς Κιέβου για την ετοιμότητά του να διεξάγει διάλογο, ωστόσο δεν είναι ακόμη έτοιμο να συζητήσει το εδαφικό, είπε ο Ρώσος Πρόεδρος, απαντώντας δια ζώσης σε μία από τις 77 συνολικά ερωτήσεις, που υποβλήθηκαν από Ρώσους και ξένους δημοσιογράφους, αλλά και από Ρώσους πολίτες, που έστειλαν μέχρι σήμερα πάνω από 3 εκατομμύρια ερωτήσεις και αιτήματα κάθε είδους με κάθε μέσο επικοινωνίας.

Η Ρωσία «ουσιαστικά συμφώνησε με τις προτάσεις του Προέδρου [των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ» στο Άνκορατζ της Αλάσκας, σημείωσε ο Ρώσος ηγέτης, απορρίπτοντας ως απολύτως λανθασμένη την εκτίμηση ότι η Μόσχα «κάτι απορρίπτει», ενώ επέμεινε στον ισχυρισμό του Κρεμλίνου ότι «δεν θεωρούμε τον εαυτό μας υπεύθυνο για τον θάνατο των ανθρώπων, διότι δεν αρχίσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», υπενθυμίζοντας την «αντισυνταγματική ένοπλη ανατροπή» του νομίμως εκλεγμένου Προέδρου της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιανουκόβιτς το 2014.

Κατά τον Β. Πούτιν, σε ό,τι αφορά στην ειρήνη στην Ουκρανία «η μπάλα βρίσκεται πλήρως στην πλευρά των δυτικών αντιπάλων μας, των αρχηγών του καθεστώτος του Κιέβου και πρωτίστως των Ευρωπαίων χορηγών τους», αναφερόμενος εκ νέου στις προτάσεις της ΕΣΣΔ, αλλά και της μετασοβιετικής Ρωσίας να ενταχθεί στην Ατλαντική Συμμαχία, οι οποίες απορρίφθηκαν από τις ΗΠΑ.

«Δεν απαιτούμε τίποτε που ποτέ δεν έχει ακουστεί στο παρελθόν, επιμένουμε απλώς στην υλοποίηση των υποσχέσεων και δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι δυτικοί εταίροι μας. Απλώς μας εξαπάτησαν και θέλουμε να πετύχουμε μια κατάσταση, κατά την οποία θα διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη», υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος απαντούσε επί 4,5 ώρες σε ερωτήσεις κάθε είδους.

Δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε [πολεμικές] επιχειρήσεις στο μέλλον εκ μέρους της Ρωσίας, δήλωσε ο Β. Πούτιν απευθυνόμενος στη Δύση «εάν μας αντιμετωπίζετε με σεβασμό, εάν σέβεστε τα συμφέροντά μας, όπως ακριβώς και εμείς πάντοτε προσπαθούσαμε να σεβόμαστε τα δικά σας, εάν δεν μας εξαπατάτε, όπως μας εξαπατήσατε με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ ανατολικά», σπεύδοντας να χαρακτηρίσει «ανοησίες» τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη. «Δεν πολεμάμε εμείς μαζί σας, αλλά εσείς πολεμάτε μαζί μας με τα χέρια των Ουκρανών εθνικιστών» υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος, τονίζοντας την ίδια στιγμή ότι «ενώνοντας και συμπληρώνοντας τις δυνατότητές μας, θα ακμάζαμε και δεν θα πολεμούσαμε ο ένας με τον άλλο».

Όπως ισχυρίστηκε ο Ρώσος ηγέτης, «μεμονωμένοι πολιτικοί» στην Ευρώπη συμπεριφέρονται «αρκετά επιθετικά», επιχειρούν «να κρύψουν με την ακραία πολιτική τους στο Ουκρανικό τα δικά τους λάθη και στην εξωτερική πολιτική, και στην οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα», ενώ είχαν υποστηρίξει «προκλητικά» το Δημοκρατικό Κόμμα στις ΗΠΑ και τώρα ελπίζουν ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στο αμερικανικό Κογκρέσο το επόμενο φθινόπωρο «θα αλλάξει κάπως το πολιτικό τοπίο».

Αναφερόμενος ειδικά στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ρώσος Πρόεδρος αναρωτήθηκε «τι λέει» σχετικά με έναν τυχόν πόλεμο με τη Ρωσία και «εάν γνωρίζει ανάγνωση», καλώντας τον ίδιο και τους λοιπούς ηγέτες της Δύσης να διαβάσουν προσεκτικά τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, όπου «η Ρωσία δεν υποδεικνύεται ως εχθρός, ως στόχος».

Σχολιάζοντας τις απειλές περί αποκλεισμού που έχουν διατυπωθεί εναντίον του ρωσικού θύλακα στο Καλίνινγκραντ, ο Β. Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές δεν θα υλοποιηθούν, διότι σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία «θα εξαλείψει αυτές τις απειλές» και ενέργειες παρόμοιου είδους θα οδηγήσουν «σε μια πρωτοφανή έως αυτή τη στιγμή κλιμάκωση της σύγκρουσης» και μπορούν να εξελιχθούν «σε μια ένοπλη σύγκρουση μεγάλου μεγέθους».

Ο Ρώσος Πρόεδρος εκτίμησε ότι οι επιθέσεις του Κιέβου εναντίον ρωσικών πετρελαιοφόρων πλοίων «δεν θα έχουν αποτέλεσμα και δεν θα διακόψουν τις εξαγωγές», ενώ θα υπάρξει οπωσδήποτε απάντηση από πλευράς Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή υποστήριξε ότι «η εξουσία στην Ουκρανία πρέπει επιτέλους να καταστεί νόμιμη και χωρίς τη διεξαγωγή εκλογών αυτό είναι αδύνατο», εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ρωσίας «να σκεφτεί ώστε να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια κατά τις εκλογές στην Ουκρανία, να αναστείλουμε έστω τα χτυπήματα σε βάθος στο έδαφος [εντός Ουκρανίας] την ημέρα των εκλογών». Κατά τον Β. Πούτιν, 5-10 εκατομμύρια Ουκρανών πολιτών έχουν καταφύγει στη Ρωσία για να αποφύγουν τις πολεμικές εχθροπραξίες στην πατρίδα τους και σε αυτούς πρέπει επίσης να δοθεί το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις ουκρανικές εκλογές, όταν αυτές διοργανωθούν, ενώ χαρακτήρισε ως «υποθετικό» το σχέδιο επιβολής στην Ουκρανία κάποιου καθεστώτος «ξένης διακυβέρνησης», το οποίο και ο ίδιος είχε διατυπώσει στο παρελθόν.

Από την 24η κατά σειρά συνέντευξη αυτού του είδους περί το τέλος της χρονιάς δεν έλειψαν και προσωπικές ερωτήσεις, όπως αυτή κατά την οποία ο 73χρονος Β. Πούτιν δήλωσε μονολεκτικά ότι είναι ερωτευμένος, αλλά και ότι πιστεύει στην ύπαρξη του κεραυνοβόλου έρωτα.

Ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «ο Θεός είναι μαζί μας και ποτέ δεν θα αφήσει τη Ρωσία», δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η πατρίδα αρχίζει «από τους γονείς» του, ενώ ήταν καθησυχαστικός ως προς τον κομήτη 3Ι/Αtlas, ο οποίος κατευθύνεται προς τον Κρόνο και δεν απειλεί τον πλανήτη μας, αν και αστειεύθηκε ότι πρόκειται για «μυστικό ρωσικό όπλο», που θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε έσχατη ανάγκη.