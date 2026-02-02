Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να μείνει για πάντα η Ολγκίν στην Κύπρο» - Τι είπε για Κυπριακό, ΜΟΕ και φορολογική μεταρρύθμιση

Όπως ανέφερε, θα πρέπει να υπάρχει τακτική επαφή ανάμεσα στους δύο ηγέτες, με βασικό στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν πτυχές του Κυπριακού, όπως τα ζητήματα εγγυήσεων και ασφάλειας, που δεν μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο Τουρκοκύπριου ηγέτη, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας διευρυμένης διάσκεψης.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να συγκληθεί η διευρυμένη συνάντηση, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις για πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Αναφορά έκανε και στα σημεία διέλευσης, επισημαίνοντας πως παρά τις προσπάθειες και την εναλλακτική προσέγγιση που τέθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για Μια Μηλιά και Αθηένου, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής θετική κατάληξη.

Όπως ανέφερε, στις 24 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, με τα πέντε βασικά σημεία να βρίσκονται στον πυρήνα της συζήτησης. Η συνάντηση θα γίνει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και καθορίστηκε κατόπιν συνεννόησης μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η συνάντηση εντάσσεται στην προσπάθεια διατήρησης του διαύλου επικοινωνίας και ουσιαστικής προώθησης της διαδικασίας, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν.

Απαντώντας και στους τέσσερις όρους που έθεσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως είπε, έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις σε κάθε ένα από τα ζητήματα.

Πέραν του Κυπριακού, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε και στη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και στο θέμα της φορολόγησης των τραπεζών.

