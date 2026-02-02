Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜελετούν διαφοροποίηση του καζίνο στη Λευκωσία - Από το Ισραήλ και την Κύπρο οι καλύτεροι πελάτες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μελετούν διαφοροποίηση του καζίνο στη Λευκωσία - Από το Ισραήλ και την Κύπρο οι καλύτεροι πελάτες

 02.02.2026 - 12:50
Μελετούν διαφοροποίηση του καζίνο στη Λευκωσία - Από το Ισραήλ και την Κύπρο οι καλύτεροι πελάτες

Στην ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τομέας των καζίνων, στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της κυπριακής αγοράς αλλά και στις προκλήσεις που διαμορφώνονται από νέες διεθνείς εξελίξεις, επικεντρώθηκε η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών κατά την εξέταση, του νομοσχεδίου για τον Προϋπολογισμό της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου για το 2026.

Ο προϋπολογισμός, ύψους €3.682.388, είναι ισοσκελισμένος, με την Αρχή να επισημαίνει αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 8,24%.

Ο Πρόεδρος της Αρχής, Πιερής Χουρίδης, υπογράμμισε ότι, ως ανεξάρτητη αρχή, η βασική αποστολή είναι η ανάλυση και διαχείριση του ρίσκου, σημειώνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν «καλή απόδοση του καζίνου», ενώ αντίθετα η απόδοση του ολοκληρωμένου καζίνο-θερέτρου, το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες άμεσου ελέγχου της Αρχής, δεν βρίσκεται εντός των στόχων που είχαν τεθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα ακαθάριστα έσοδα για το 2025 από το καζίνο εκτιμώνται στα €227 εκατ., με ετήσια αύξηση της τάξης του 20%, επίπεδα τα οποία –όπως επισημάνθηκε– θεωρούνται υψηλά σε σύγκριση με άλλες αγορές καζίνων στην Ευρώπη.

Ο κ. Χουρίδης επισήμανε δύο σημαντικά ορόσημα που αναμένεται να επηρεάσουν την κυπριακή αγορά τα επόμενα ένα με δύο χρόνια: τη λειτουργία του καζίνου στο Ελληνικό και την έναρξη καζίνου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όπως ανέφερε, υπάρχουν επιχειρησιακά πλάνα για την αντιμετώπιση των νέων αυτών ανταγωνιστικών πιέσεων, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδεχόμενη επέκταση καζίνου στη Λευκωσία θα μπορούσε να περιορίσει τη ροή παικτών προς τα κατεχόμενα, όπου, όπως σημειώθηκε, λειτουργούν περίπου 30 καζίνο.

Σε ό,τι αφορά την προέλευση των χρημάτων, αναφέρθηκε ότι οι βασικές αγορές προέλευσης παικτών είναι, κατά σειρά, το Ισραήλ, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Αρμενία κ.α.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο σκέλος του υπεύθυνου παιχνιδιού, με τον κ. Χουρίδη να αναφέρει ότι το 10% των σχετικών πόρων διοχετεύεται σε προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του προβληματικού τζόγου, σε συνεργασία με την Αρχή Παιγνίων και την Αρχή Εξαρτήσεων. Όπως ανέφερε, τα προγράμματα «αποδίδουν», ενώ στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε μηχανισμούς στήριξης.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αναφορά στο έργο του Ιδρύματος «Φάρος», στο οποίο, όπως σημειώθηκε, κατευθύνονται όλα τα σχετικά κονδύλια για τη λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης από τον τζόγο.

Αναφορικά με το θεσμικό μέλλον της Αρχής, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει ανοικτό πνεύμα διαλόγου για πιθανή συγχώνευση με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή άλλες αρμόδιες αρχές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να εξεταστεί πώς και σε ποια μορφή μπορεί να εξελιχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήρθαν τα «πάνω – κάτω» σε χωριό της Κύπρου: Παραιτήθηκε Κοινοτάρχης – Ποιος ο λόγος
Νικόλας Παπαδόπουλος: Τα Τασσάκια του έκλεισαν 18 - «Είμαστε πάντα δίπλα σας» - Το συγκινητικό βίντεο
«Βιώσιμη κινητικότητα»… στην Κύπρο: Πάρκαρε την καρότσα του στο πεζοδρόμιο εδώ και δύο χρόνια - Δείτε φωτογραφία
Πέθανε ο Παναγιώτης Χριστού: «Στυλοβάτης και ευεργέτης» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Κύπρου: Το φεγγάρι «φόρεσε» φωτοστέφανο και μάγεψε το νησί - Φωτογραφίες
Έλενα Λυσάνδρου: Έκανε αυξητική στήθους και μας έδειξε ενθουσιασμένη το αποτέλεσμα -Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να μείνει για πάντα η Ολγκίν στην Κύπρο» - Τι είπε για Κυπριακό, ΜΟΕ και φορολογική μεταρρύθμιση

 02.02.2026 - 12:40
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στη Δικαιοσύνη για τον θάνατο του Γεώργιου Μ. Πική – Κοινή απόφαση τιμής από τα δύο Ανώτατα Δικαστήρια

 02.02.2026 - 12:49
Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να μείνει για πάντα η Ολγκίν στην Κύπρο» - Τι είπε για Κυπριακό, ΜΟΕ και φορολογική μεταρρύθμιση

Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να μείνει για πάντα η Ολγκίν στην Κύπρο» - Τι είπε για Κυπριακό, ΜΟΕ και φορολογική μεταρρύθμιση

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα», τόνισε πως δεν μπορεί η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να παραμένει επ’ αόριστον στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία των απευθείας συναντήσεων μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να μείνει για πάντα η Ολγκίν στην Κύπρο» - Τι είπε για Κυπριακό, ΜΟΕ και φορολογική μεταρρύθμιση

Λετυμπιώτης: «Δεν μπορεί να μείνει για πάντα η Ολγκίν στην Κύπρο» - Τι είπε για Κυπριακό, ΜΟΕ και φορολογική μεταρρύθμιση

  •  02.02.2026 - 12:40
Εξετάζονται οι νέοι ισχυρισμοί κατά του Φαίδωνα Φαίδωνος για άλλα ποινικά αδικήματα - Η θέση του ΥΠΕΣ για πιθανή αργία

Εξετάζονται οι νέοι ισχυρισμοί κατά του Φαίδωνα Φαίδωνος για άλλα ποινικά αδικήματα - Η θέση του ΥΠΕΣ για πιθανή αργία

  •  02.02.2026 - 09:58
Έστειλαν επιστολή στον ΠτΔ οι μοναχοί Αββακούμ – «Μας πέταξαν έξω από το μοναστήρι και κανείς δεν λογοδοτεί»

Έστειλαν επιστολή στον ΠτΔ οι μοναχοί Αββακούμ – «Μας πέταξαν έξω από το μοναστήρι και κανείς δεν λογοδοτεί»

  •  02.02.2026 - 13:49
Δεν παραδέχεται ο 22χρονος ΣΥΟΠ για την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

Δεν παραδέχεται ο 22χρονος ΣΥΟΠ για την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

  •  02.02.2026 - 11:14
Κίνημα Οικολόγων: Επιστολή σε Εισαγγελέα, Φυτιρή και Αρχηγό - Ζητούν διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie Alexui

Κίνημα Οικολόγων: Επιστολή σε Εισαγγελέα, Φυτιρή και Αρχηγό - Ζητούν διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie Alexui

  •  02.02.2026 - 13:47
Μελετούν διαφοροποίηση του καζίνο στη Λευκωσία - Από το Ισραήλ και την Κύπρο οι καλύτεροι πελάτες

Μελετούν διαφοροποίηση του καζίνο στη Λευκωσία - Από το Ισραήλ και την Κύπρο οι καλύτεροι πελάτες

  •  02.02.2026 - 12:50
Ήρθαν τα «πάνω – κάτω» σε χωριό της Κύπρου: Παραιτήθηκε Κοινοτάρχης – Ποιος ο λόγος

Ήρθαν τα «πάνω – κάτω» σε χωριό της Κύπρου: Παραιτήθηκε Κοινοτάρχης – Ποιος ο λόγος

  •  02.02.2026 - 10:58
Άφαντα τα 13 κιλά TNT: «Όποιος τα πήρε να μιλήσει» - Ανοιχτό το σενάριο για εγκληματική ενέργεια

Άφαντα τα 13 κιλά TNT: «Όποιος τα πήρε να μιλήσει» - Ανοιχτό το σενάριο για εγκληματική ενέργεια

  •  02.02.2026 - 10:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα