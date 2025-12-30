Τραγικός θάνατος για 37χρονο σε διαγωνισμό καρπουζοφαγίας - Πνίγηκε μπροστά στη γυναίκα του

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο θέρετρο Σάο Πέντρο όταν ο Κάρλος Κερασόμα στάθηκε μπροστά σε ένα χαμηλό τραπέζι για να φάει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ένα κομμάτι καρπούζι χωρίς τη βοήθεια των χεριών του.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης ο 37χρονος που ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών, διαγωνιζόταν απέναντι σε άλλους πέντε επισκέπτες με βραβείο μια... μερίδα πατάτες τηγανιτές!

Ο Κερασόμα πνίγηκε λίγο μετά την έναρξη του μοιραίου, όπως αποδείχθηκε, παιχνιδιού στις 11 Δεκεμβρίου καθώς παρά τις προσπάθειες όσων ήταν παρόντες να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπίστωσαν ότι είχε πεθάνει από ασφυξία που προκλήθηκε από απόφραξη των αεραγωγών.

Η σύζυγος του 37χρονου, Κίμπερλι Σάντος, κατήγγειλε ότι το τραπέζι ήταν πολύ χαμηλό για το ύψος του (1,80 μ.), αναγκάζοντάς τον να πάρει μια στάση που μπορεί να συνέβαλε στον πνιγμό του.

Σύμφωνα με την ίδια στον χώρο δεν υπήρχε ομάδα έκτακτης ιατρικής βοήθειας και αυτοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες ήταν άλλοι επισκέπτες καθώς, όπως καταγγέλλει, το προσωπικό και οι ναυαγοσώστες δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν.

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

