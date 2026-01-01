Πρωτοχρονιά: Αυτές οι χώρες δεν γιορτάζουν την 1η Ιανουαρίου

Οι εορτασμοί αυτοί παρέχουν μια συναρπαστική εικόνα της ποικιλομορφίας των παγκόσμιων εθίμων και της σημασίας που έχει η επισήμανση του χρόνου.

Πρωτοχρονιά στην Ασία

Κινεζική Πρωτοχρονιά: Γνωστό ως Σεληνιακό Νέο Έτος ή Φεστιβάλ Άνοιξης, πέφτει μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 20 Φεβρουαρίου, με βάση το σεληνιακό ημερολόγιο.

Οι εορτασμοί περιλαμβάνουν οικογενειακές επανενώσεις, χορούς δράκων και λιονταριών και συμβολικές διακοσμήσεις για την υποδοχή της ευημερίας.