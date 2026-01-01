Πρωτοχρονιά: Αυτές οι χώρες δεν γιορτάζουν την 1η Ιανουαρίου

Σεολάλ (κορεατικό νέο έτος): Γιορτάζεται επί τρεις ημέρες και η σεληνιακή πρωτοχρονιά επικεντρώνεται σε προγονικές τελετουργίες, παραδοσιακά παιχνίδια και οικογενειακές συγκεντρώσεις.
Τετ (βιετναμέζικη Πρωτοχρονιά): Το Νέο Έτος του Βιετνάμ είναι μια γιορτή που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς του Βιετνάμ.
Το Τετ συμπίπτει με την κινεζική Πρωτοχρονιά και σημαδεύεται από ζωηρούς εορτασμούς και έθιμα που δίνουν έμφαση στην οικογενειακή ενότητα.
Νιέπι (Μπαλί): Με βάση το ημερολόγιο Σάκα, το Νιέπι είναι μια ημέρα σιωπής, νηστείας και διαλογισμού που λαμβάνει χώρα τον Μάρτιο.
Ανοιξιάτικη ισημερία
Ναουρούζ (Περσική Πρωτοχρονιά): Γιορτάζεται γύρω στις 20 Μαρτίου και σηματοδοτεί την άφιξη της άνοιξης με τελετουργίες που συμβολίζουν την ανανέωση, όπως καθαρισμός σπιτιών, επισκέψεις σε αγαπημένα πρόσωπα και πολιτιστικές γιορτές.
Αλούθ Αβουρούντα (Σινχάλα και Ταμίλ): Τον Απρίλιο στη Σρι Λάνκα, η γιορτή αυτή σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου συγκομιδής με παραδοσιακά φαγητά, θρησκευτικές τελετές και κοινοτικές γιορτές.
Μπαϊσάκι (Πρωτοχρονιά Παντζάμπι): Πέφτει στις 14 Απριλίου, αυτή η γιορτή συγκομιδής στο Παντζάμπ της Ινδίας σημαδεύεται από ζωηρές γιορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Άλλες ινδικές γιορτές
Ουγκάντι / Γκούντι Πάντουα: Παρατηρείται στις ινδικές Πολιτείες Άντρα Πραντές, Τελανγκάνα, Καρνατάκα και Μαχαράστρα και σηματοδοτεί την έναρξη του νέου έτους τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.
Πουτχάντου (Ταμίλ): Γιορτάζεται στις 14 Απριλίου και είναι καιρός για τελετουργίες, εορταστικά γεύματα και οικογενειακές συγκεντρώσεις.
Μπιχού (Ασάμ): Γιορτάζεται στα μέσα Απριλίου σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου συγκομιδής στο Ασάμ της Ινδίας.
Ντιουάλι (Μαρουάρι και Γκουτζαράτι): Η Ινδουιστική γιορτή των φώτων, η οποία γιορτάζεται τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και σηματοδοτεί την έναρξη του οικονομικού έτους για ορισμένες κοινότητες, με εορτασμούς που δίνουν έμφαση στην ευημερία και την ανανέωση.
Προσευχή και ανανέωση
Ρος Ασάνα (εβραϊκό νέο έτος): Λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και είναι καιρός για ενδοσκόπηση, προσευχή και εορταστικά γεύματα με συμβολικά φαγητά όπως μήλα βουτηγμένα σε μέλι.
Ισλαμικό νέο έτος («Χίτζιρι Νέο Έτος»): Βασίζεται στο σεληνιακό ημερολόγιο, σηματοδοτεί τη μετανάστευση του Προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα και γιορτάζεται με προσευχή και περισυλλογή.
Σονγκράν (Πρωτοχρονιά της Ταϊλάνδης): Γιορτάζεται τον Απρίλιο και είναι διάσημη ως γιορτή του νερού που συμβολίζει τον καθαρισμό και την ανανέωση. Οι δρόμοι μεταμορφώνονται σε ζωηρά πεδία μάχης για αγώνες νερού, που συμπληρώνονται από πολιτιστικές και θρησκευτικές τελετουργίες.
Τσέτι Τσαντ (Πρωτοχρονιά Ρομά): Συμπίπτει με το Ουγκάντι και το Γούντι Πάντουα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο και αποτελεί σημαντική γιορτή για την κοινότητα.