Αυτή είναι η πραγματική ιστορία του Άγιου Βασίλη – Το ποίημα, η Coca-Cola και τα δώρα

Ο Άγιος Βασίλης την παραμονή των Χριστουγέννων φορτώνει το έλκηθρό του, που το σέρνουν 8 τάρανδοι, με κάθε λογής παιχνίδια και αρχίζει το ταξίδι του. Ξεκινάει από το χωριό του στη Λαπωνία και γυρίζει όλο τον κόσμο, για να μοιράσει δώρα.

Πώς όμως ξεκίνησε αυτή η ιστορία; Ποια είναι η πραγματική ιστορία του Άγιου Βασίλη;

Ο θρύλος του Άγιου Βασίλη μπορεί να εντοπιστεί εκατοντάδες χρόνια πίσω σε έναν μοναχό τον Άγιο Νικόλαο. Πιστεύεται ότι ο Νικόλαος γεννήθηκε κάπου γύρω στο 280 μ.Χ. στα Πάταρα, κοντά στα Μύρα της σημερινής Τουρκίας.

Όλοι τον θαύμαζαν για την ευσέβεια και την καλοσύνη του, ο Άγιος Νικόλαος έγινε αντικείμενο πολλών θρύλων. Λέγεται ότι χάρισε όλο τον κληρονομικό του πλούτο και ταξίδεψε στην ύπαιθρο βοηθώντας φτωχούς και αρρώστους.

Η δημοτικότητα του Άγιου Νικόλα με την πάροδο πολλών ετών, εξαπλώθηκε και έγινε γνωστός ως προστάτης των παιδιών και των ναυτικών.

Η γιορτή του γιορτάζεται στην επέτειο του θανάτου του, στις 6 Δεκεμβρίου.

Πως όμως έγινε ο σημερινός Άγιος Βασίλης που όλοι αγαπάμε;

Ήταν η νύχτα πριν από τα Χριστούγεννα!

Το 1822, ο Clement Clarke Moore, ένας επισκοπικός λειτουργός, έγραψε ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο ποίημα για τις τρεις κόρες του με τίτλο ''An Account of a Visit from St. Nicholas'', πιο ευρέως γνωστό ως «Twas The Night Before Christmas».

Το ποίημα του Moore, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη σύγχρονη εικόνα μας για τον Άγιο Βασίλη ως ένα «σωστό χαρούμενο γέρo» με μια κομψή φιγούρα και την υπερφυσική ικανότητα να ανεβαίνει μια καμινάδα με ένα απλό νεύμα του κεφαλιού του!

Αν και μερικές από τις εικόνες του Moore πιθανότατα δανείστηκαν από άλλες πηγές, το ποίημά του βοήθησε στη διάδοση της γνωστής πλέον εικόνας ενός Άγιου Βασίλη που πετούσε από σπίτι σε σπίτι την παραμονή των Χριστουγέννων με «ένα μικροσκοπικό έλκηθρο» με οδηγό οκτώ ιπτάμενους τάρανδους για να αφήσει δώρα σε όσα παιδιά το άξιζαν.

Το 1881, ο πολιτικός σκιτσογράφος Thomas Nast σχεδίασε το ποίημα του Moore για να δημιουργήσει την πρώτη ομοιότητα που ταιριάζει με τη σύγχρονη εικόνα μας για τον Άγιο Βασίλη.

Η γελοιογραφία του, που εμφανίστηκε στο Harper’s Weekly, απεικόνιζε τον Άγιο Βασίλη ως έναν στρογγυλό, εύθυμο άνδρα με γεμάτη, λευκή γενειάδα, να κρατά ένα σάκο φορτωμένο με παιχνίδια για τυχερά παιδιά. Είναι ο Nast που χάρισε στον Άγιο Βασίλη το έντονο κόκκινο κοστούμι του με λευκή γούνα, το εργαστήριο του Βόρειου Πόλου, τα ξωτικά και τη σύζυγό του, κυρία Claus!

Ο Άι Βασίλης και η Coca-Cola

Ο διάσημος μύθος που λέει ότι ο Άι Βασίλης χρωστάει την εμφάνισή του – το μεγάλο ανάστημα, το πυκνό μούσι και την κόκκινη φορεσιά – στην Coca Cola δεν είναι απόλυτα ακριβής. Πριν το 1931, υπήρχαν πολλές διαφορετικές αναπαραστάσεις του Santa Claus ανά τον κόσμο, ακόμα κι αυτή μιας τρομακτικής φιγούρας. Η εικόνα του Άι Βασίλη που αναγνωρίζουμε σήμερα είναι μία εικόνα που δημιουργήθηκε από τον Haddon Sundblom στη διαφήμιση της Coca Cola το 1931, η οποία είναι εμπνευσμένη από την εικόνα του Saint Nicholas. Ο Sundblom εμπνεύστηκε από το ποίημα του 1822 του Clement Clark Moore.

Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η Coca-Cola έκανε μία βολική επιλογή της εικόνας και δεν την εφηύρε εξ ολοκλήρου. Καθιέρωσε μία μορφή του Santa με ζεστά, χαρούμενα και ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως τα ροζ μάγουλα, η άσπρη γενειάδα και οι ρυτίδες έκφρασης. Φυσικά, η συγκεκριμένη εικόνα επιλέχθηκε διότι ταιριάζει με τα χρώματα της διάσημης καμπάνιας.

Επομένως, η Coca-Cola δεν δημιούργησε τον μύθο του Άι Βασίλη. Ωστόσο, η διαφήμισή της έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία του χαρακτήρα που αναγνωρίζουμε σήμερα.

Δείτε το βίντεο: