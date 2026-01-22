«Σταμάτα, με πονάς»: Γυναίκα στη Βρετανία ηχογράφησε μετανάστη την ώρα που τη βίαζε

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο με τις λεπτομέρειες να είναι ανατριχιαστικές.

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο το θύμα, ο 28χρονος μετανάστης από το Τρινιντάντ Τομπάκο, ονόματι Σρετ Καλέντερ, βρισκόταν μαζί της στην ίδια παρέα σε πάρκο του Μπόρνμουθ.

Όπως είπε, κάποια στιγμή το βράδυ, εκείνη αποφάσισε να φύγει και πήρε ταξί για να μεταβεί στο σπίτι της, ενώ μετά από κάποια ώρα χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας ο δράστης, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

A failed asylum seeker from Trinidad has been sentenced to seven years in prison 😯 after raping a woman in Bournemouth.

28-year-old Chret Callender was living at a migrant hotel when the attack happened in June last year.🤬 pic.twitter.com/NmmlOGI8Gk — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) January 22, 2026

«Στην αρχή προσπάθησα να μην τον αφήσω να μπει μέσα, γιατί υπέθεσα ότι θα έκανε φασαρία και θα ξυπνούσε τις συγκατοίκους μου», κατέθεσε η νεαρή γυναίκα τα στοιχεία της οποίας για νομικούς λόγους δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. Όπως είπε, 0 28χρονος μπήκε με το ζόρι στο δωμάτιό της λέγοντας της «να σκάσει» και κάθισε στο κρεβάτι της. «Ήμουν τυλιγμένη με μια κουβέρτα και εκείνος είχε όρεξη για κουβέντα... Δεν ήθελα, όμως και του ζήτησα να φύγει, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ». Τότε, όπως, λέει ο 28χρονος την ξάπλωσε με το ζόρι στο κρεβάτι, της έπιασε από τα χέρια και τη βίασε. «Μου έλεγε ότι το είχε ανάγκη, ενώ εγώ του είπα επανειλημμένα να σταματήσει», κατέθεσε κλαίγοντας η γυναίκα στο δικαστήριο.

Όπως είπε, η πράξη κράτησε λίγο και τότε σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο. «Ήμουν σε σοκ... Δεν μπορούσα ούτε να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη...». Ο δράστης, όπως τόνισε το θύμα, μετά την αποτρόπαια πράξη του επαναλάμβανε ότι τα «είχε κάνει σκ@@ά», αν και όπως έλεγε εκείνη τον είχε προκαλέσει.

Another one - Trinidadian asylum seeker Chret Callender sentenced to 7 years for raping a young woman in her own home.



Upon sentencing, Judge Fuller KC said: "[Callender) behaved in an animalistic way, ignoring her cries and pain." https://t.co/c70VHgMnGi pic.twitter.com/YcgZNr8Yps — Migration Watch (@MigrationWatch) January 22, 2026

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση, το οποίο και προσμέτρησε στην τελική καταδίκη του 28χρονου μετανάστη, ήταν το γεγονός ότι η γυναίκα είχε ηχογραφήσει με το κινητό της όλους τους διαλόγους, από την ώρα που ο δράστης κάθισε δίπλα της στο κρεβάτι μέχρι που ολοκλήρωσε τη σεξουαλική της κακοποίηση.

Περιγράφοντας στο δικαστήριο πώς είναι η κατάστασή της σήμερα, η γυναίκα ομολόγησε ότι έχει υποστεί μεγάλο ψυχολογικό σοκ, καθώς εκτός των άλλων ανέφερε ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί πλέον με ηρεμία. «Φοβάμαι ότι κάτι κακό θα μου συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, το θύμα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι έλεγε επανειλημμένα στον δράστη «όχι, δεν θέλω» και ότι εκείνος του έλεγε «πρέπει, θα είμαι γρήγορος». «Το ξεκαθάρισα ότι το όχι σημαίνει όχι. Μου έλεγε ότι δεν τον ένοιαζε αν έκλαιγα», είπε.

«Προσπάθησα να τον σπρώξω μακριά, αλλά δεν μπορούσα, συνέχιζε να σπρώχνει τα χέρια μου μακριά. Δεν ένιωθα αρκετά δυνατή για να τον σπρώξω. Ήταν αρκετά δυνατός, οπότε δεν μπορούσα να κουνηθώ πραγματικά. Κάποια στιγμή με άρπαξε από τους καρπούς, του είπα "σταμάτα, με πονάς". Όταν τελείωσε, πήγα στο μπάνιο και κλειδώθηκα μέσα. Όταν επέστρεψα στην κρεβατοκάμαρα, συνέχιζε να λέει "συγγνώμη, δεν ήξερα ότι έτσι θα αντιδρούσες, δεν είναι δικό μου λάθος". Ήμουν τόσο σοκαρισμένη που δεν ήξερα τι να του πω. Απλώς κάθισα στο κρεβάτι μου για μερικές ώρες επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ με αυτόν εκεί».

«Ζωώδης πράξη»

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής απευθυνόμενος στον δράστη τόνισε το γεγονός ότι συμπεριφέρθηκε με «ζωώδη ένστικτα» κι ότι αγνόησε τις εκκλήσεις της γυναίκας που του ζητούσε να σταματήσει. «Όχι σημαίνει όχι», του είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι αυτό που έκανε ήταν μια «ζωώδης πράξη».

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο 28χρονος μετανάστης που παρέμενε στη Βρετανία παρά την αρχική απόρριψη των αρχών της αίτησής του για άσυλο, αναμένεται να απελαθεί από την χώρα, ενώ δεν δόθηκε διευκρίνιση για το αν θα εκτίσει την ποινή του σε βρετανικές φυλακές.

ΠΗΓΗ: protothema.gr