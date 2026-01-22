ΠτΔ από Βρυξέλλες: «Η κλιμάκωση στις σχέσεις είναι εναντίον όλων»

Είπε πως "είναι πέντε σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον θεωρώ απόλυτα ορθή την απόφαση του Προέδρου [του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο] Κόστα, να συγκαλέσει το σημερινό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,» υπογράμμισε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «από την πρώτη στιγμή ως Προεδρία συγκαλέσαμε έκτακτη Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων, ήμουν σε επαφή με τους επικεφαλής των θεσμών, την Πρωθυπουργό της Δανίας, άλλους ομολόγους μου, τους Πρωθυπουργούς της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ελλάδας, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών και η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων».

Το δεύτερο σημείο που έθεσε ο Πρόεδρος αφορά τον «πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τι σημαίνει παραβίαση κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας», ανέφερε

«Το τρίτο σημείο είναι πως σήμερα θα ενημερωθούμε από τους επικεφαλής των θεσμών και την Πρωθυπουργό της Δανίας για τις τελευταίες εξελίξεις στη συναντίληψη που φαίνεται να έχει επιτευχθεί στο Νταβός και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Τέταρτο σημείο, ανέφερε, είναι πως «στόχος μας δεν είναι η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι εναντίον όλων, και των κρατών μελών και των ΗΠΑ, λειτουργεί ενάντια στις διατλαντικές σχέσεις», τόνισε ο Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι «στόχος μας δεν είναι η κλιμάκωση, χωρίς καμία φυσικά έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου».

Τέλος, ως πέμπτο σημείο έδωσε έμφαση στην επιβεβαίωση της ανάγκης του στόχου της Κυπριακής Προεδρίας, «για περισσότερη αυτονομία, σε όλους τους τομείς. Αυτονομία στην άμυνα και την ασφάλεια, αυτονομία στα θέματα της ενέργειας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», τόνισε χαρακτηριστικά. «Και αυτή η χρονική συγκυρία, αν θέλετε, επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης μας και θεωρώ ότι θα βοηθήσει σημαντικά στο να εργαστούμε συγκεκριμένα προς επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της στρατηγικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ο Πρόεδρος απάντησε ότι είναι βέβαιος ότι η Ουκρανία θα συζητηθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ερωτώμενος από το ΚΥΠΕ εάν οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, ο Πρόεδρος απάντησε: «Όχι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είμαστε εδώ για να αποκλιμακώσουμε και όχι να κλιμακώσουμε την κατάσταση», υπογράμμισε.

«Δεν είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι προς όφελος της διατλαντικής σχέσης. Επομένως, είμαστε εδώ για να βρούμε έναν θετικό δρόμο προς τα εμπρός χωρίς, φυσικά, κανέναν συμβιβασμό στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία οποιουδήποτε κράτους μέλους», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ