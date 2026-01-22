Συμπλοκή στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο των Αρχών δύο γνωστοί επιχειρηματίες – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Η πολύωρη επιχείρηση των Αρχών, όπου συμμετέχουν όλα τα κλιμάκια της ΑΔΕ Λάρνακας, ξεκίνησε στις 15:00 και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα προσώπων.

Μεταξύ των συλληφθέντων, συμπεριλαμβάνονται και δύο γνωστοί επιχειρηματίες, με την Αστυνομία να διερευνά σε βάρος τους αδικήματα που αφορούν παρέμβαση σε αστυνομική έρευνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σε κρατητήριο και αναμένεται να ανακριθούν.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha η δημοσιογράφος Κατερίνα Ιωάννου, δεν αφορούν όλες οι συλλήψεις στο επεισόδιο του Σαββάτου. Αρκετοί από τους συλληφθέντες φαίνεται να εμπλέκονται με την αιματηρή συμπλοκή του Σαββάτου, αν και κάποια πρόσωπα φαίνεται να έχουν συλληφθεί σχετικά με την διάπραξη άλλων αδικημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι για την συμπλοκή τελούν υπό κράτηση έξι πρόσωπα, ενώ καταζητούνται ακόμη τρεις.

Έφοδος και στις Κεντρικές Φυλακές

Στο πλαίσιο της μεγάλες Αστυνομικής Επιχείρησης ισχυρές δυνάμεις πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης έφοδο στις Κεντρικές Φυλακές, όπου πέρασαν χειροπέδες σε 23χρονο υπόδικο, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε τους τελευταίους μήνες στη Λάρνακα.