Το «κρυμμένο» εστιατόριο λίγο έξω από την πόλη – Εκλεκτά steaks και όχι μόνο

Η κουζίνα του Blue Island βασίζεται σε συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή τη γευστική κληρονομιά του 1982, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται με μοντέρνες τεχνικές και προσεγγίσεις. Οι σύγχρονες κοπές κρεάτων και τα εκλεκτά steaks αποτελούν σημείο αναφοράς, με τον σεφ -που διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας- να καθοδηγεί μια δυναμική, διεθνή ομάδα επαγγελματιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Αυστρία.

Ο κατάλογος προσφέρει μεγάλη ποικιλία επιλογών, καλύπτοντας κάθε γούστο: από αυθεντικές πίτσες νεοπολιτάνικου στυλ που ψήνονται σε ανοιχτό ξυλόφουρνο, μέχρι φρέσκα ζυμαρικά, εκλεκτές κοπές κρεάτων όπως pork chop και premium steaks, αλλά και πιάτα με πρωταγωνιστές τα ψάρια και τα θαλασσινά. Όλα παρασκευάζονται με υλικά υψηλής ποιότητας, με στόχο μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν τα steaks του εστιατορίου, τα οποία ψήνονται σε κλειστό ξυλόφουρνο, μια μέθοδο που χρησιμοποιείται επίσης για το ιδανικό ψήσιμο φρέσκων ψαριών και θαλασσινών, εξασφαλίζοντας πλούσια γεύση και άψογη υφή. Παράλληλα, το εστιατόριο διατηρεί και τον παραδοσιακό τρόπο σερβιρίσματος ορισμένων κοπών, τιμώντας την κληρονομιά που το έκανε γνωστό από το 1982.

Το Blue Island είναι επίσης φημισμένο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ιδιωτικών πάρτι. Η ευρύχωρη βεράντα του μπορεί να φιλοξενήσει έως και 250 άτομα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για καλοκαιρινές βραδιές. Παράλληλα, διαθέτει ιδιωτική αίθουσα χωρητικότητας έως 40 ατόμων για πιο κλειστές συγκεντρώσεις, αλλά και μια κεντρική εσωτερική αίθουσα με τζάκι που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 50 επισκέπτες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα για χειμερινές συναντήσεις. Ο νέος, μοντέρνος εσωτερικός σχεδιασμός ολοκληρώνει την εμπειρία, συνδυάζοντας ποιότητα, άνεση και αισθητική.

Σε μικρή απόσταση από τη Λεμεσό και με εύκολη πρόσβαση, το Blue Island Restaurant αποτελεί μια σταθερή αξία για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και έναν χώρο που παντρεύει το χθες με το σήμερα.

(25 585482 & 99 946400) Vias Preinevs Street, Σούνι, Λεμεσός 4717.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus