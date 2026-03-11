Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤο «κρυμμένο» εστιατόριο λίγο έξω από την πόλη – Εκλεκτά steaks και όχι μόνο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το «κρυμμένο» εστιατόριο λίγο έξω από την πόλη – Εκλεκτά steaks και όχι μόνο

 11.03.2026 - 09:40
Το «κρυμμένο» εστιατόριο λίγο έξω από την πόλη – Εκλεκτά steaks και όχι μόνο

Με ιστορία που ξεκινά από το 1982, το Blue Island Restaurant αποτελεί έναν γαστρονομικό προορισμό που έχει καταφέρει να συνδυάσει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Η κουζίνα του Blue Island βασίζεται σε συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή τη γευστική κληρονομιά του 1982, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται με μοντέρνες τεχνικές και προσεγγίσεις. Οι σύγχρονες κοπές κρεάτων και τα εκλεκτά steaks αποτελούν σημείο αναφοράς, με τον σεφ -που διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας- να καθοδηγεί μια δυναμική, διεθνή ομάδα επαγγελματιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Αυστρία.

Ο κατάλογος προσφέρει μεγάλη ποικιλία επιλογών, καλύπτοντας κάθε γούστο: από αυθεντικές πίτσες νεοπολιτάνικου στυλ που ψήνονται σε ανοιχτό ξυλόφουρνο, μέχρι φρέσκα ζυμαρικά, εκλεκτές κοπές κρεάτων όπως pork chop και premium steaks, αλλά και πιάτα με πρωταγωνιστές τα ψάρια και τα θαλασσινά. Όλα παρασκευάζονται με υλικά υψηλής ποιότητας, με στόχο μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν τα steaks του εστιατορίου, τα οποία ψήνονται σε κλειστό ξυλόφουρνο, μια μέθοδο που χρησιμοποιείται επίσης για το ιδανικό ψήσιμο φρέσκων ψαριών και θαλασσινών, εξασφαλίζοντας πλούσια γεύση και άψογη υφή. Παράλληλα, το εστιατόριο διατηρεί και τον παραδοσιακό τρόπο σερβιρίσματος ορισμένων κοπών, τιμώντας την κληρονομιά που το έκανε γνωστό από το 1982.

Το Blue Island είναι επίσης φημισμένο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ιδιωτικών πάρτι. Η ευρύχωρη βεράντα του μπορεί να φιλοξενήσει έως και 250 άτομα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για καλοκαιρινές βραδιές. Παράλληλα, διαθέτει ιδιωτική αίθουσα χωρητικότητας έως 40 ατόμων για πιο κλειστές συγκεντρώσεις, αλλά και μια κεντρική εσωτερική αίθουσα με τζάκι που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 50 επισκέπτες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα για χειμερινές συναντήσεις. Ο νέος, μοντέρνος εσωτερικός σχεδιασμός ολοκληρώνει την εμπειρία, συνδυάζοντας ποιότητα, άνεση και αισθητική.

Σε μικρή απόσταση από τη Λεμεσό και με εύκολη πρόσβαση, το Blue Island Restaurant αποτελεί μια σταθερή αξία για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και έναν χώρο που παντρεύει το χθες με το σήμερα.

INFO:

(25 585482 & 99 946400) Vias Preinevs Street, Σούνι, Λεμεσός 4717.

Instagram:blueislandrestaurant

Facebook: Blue Island Restaurant

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ετοιμαστείτε για πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια σε αυτές τις περιοχές – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Από τα καταφύγια μέχρι τα SMS: Αυτά είναι τα μέτρα που έλαβε το κράτος για την προστασία των πολιτών
Το γιόρτασαν οι γυναίκες την Κυριακή; Πώς δούλεψαν τα κέντρα αναψυχής ελέω γεωπολιτικών εξελίξεων – Λεβέντης στο «Τ»
Σήμανε συναγερμός: Στάχτη λυόμενη κατοικία - Στο εξωτερικό ο ιδιοκτήτης - Ψάχνουν τα αίτια
Δεύτερη σύλληψη για την κλοπή μοτοσικλέτας στη Πάφο - Χειροπέδες σε 38χρονο
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σμαράγδα Καρύδη: Η ονειρεμένη της φωτό με μπικίνι & φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στον Ινδικό Ωκεανό

 11.03.2026 - 09:38
Επόμενο άρθρο

Πέθανε ο εμβληματικός showman Γιώργος Μαρίνος

 11.03.2026 - 09:48
LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

  •  11.03.2026 - 06:11
Βουλευτικές εκλογές: Εκποιήσεις, αφθώδης πυρετός και γεωπολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν την προεκλογική ατζέντα

Βουλευτικές εκλογές: Εκποιήσεις, αφθώδης πυρετός και γεωπολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν την προεκλογική ατζέντα

  •  11.03.2026 - 06:09
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

  •  11.03.2026 - 06:35
Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντόπισαν πιστόλι και εκρηκτικά σε ανοιχτό χώρο

Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντόπισαν πιστόλι και εκρηκτικά σε ανοιχτό χώρο

  •  11.03.2026 - 09:25
Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων: Έκλεισαν δρόμο στην Αραδίππου - Στο σημείο η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων: Έκλεισαν δρόμο στην Αραδίππου - Στο σημείο η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  11.03.2026 - 08:48
Από τα καταφύγια μέχρι τα SMS: Αυτά είναι τα μέτρα που έλαβε το κράτος για την προστασία των πολιτών

Από τα καταφύγια μέχρι τα SMS: Αυτά είναι τα μέτρα που έλαβε το κράτος για την προστασία των πολιτών

  •  11.03.2026 - 06:33
Δεύτερη σύλληψη για την κλοπή μοτοσικλέτας στη Πάφο - Χειροπέδες σε 38χρονο

Δεύτερη σύλληψη για την κλοπή μοτοσικλέτας στη Πάφο - Χειροπέδες σε 38χρονο

  •  11.03.2026 - 06:25
Το γιόρτασαν οι γυναίκες την Κυριακή; Πώς δούλεψαν τα κέντρα αναψυχής ελέω γεωπολιτικών εξελίξεων – Λεβέντης στο «Τ»

Το γιόρτασαν οι γυναίκες την Κυριακή; Πώς δούλεψαν τα κέντρα αναψυχής ελέω γεωπολιτικών εξελίξεων – Λεβέντης στο «Τ»

  •  11.03.2026 - 06:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα