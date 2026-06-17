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LIFESTYLE

Μαίρη Συνατσάκη: «Βλέπω παιδοψυχολόγο και κάνουμε θεραπείες και με τον σύντροφό μου ως ζευγάρι»

 17.06.2026 - 07:56
Μαίρη Συνατσάκη: «Βλέπω παιδοψυχολόγο και κάνουμε θεραπείες και με τον σύντροφό μου ως ζευγάρι»

Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και στον δημοσιογράφο, Ηλία Σκουλά σε εκδήλωση που βρέθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

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