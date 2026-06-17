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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άννα Αριστοτέλους: Άκυρη η διαθεσιμότητα της – Ζητά την άμεση τοποθέτηση της ως Γενική Διευθύντρια

 17.06.2026 - 10:18
Άννα Αριστοτέλους: Άκυρη η διαθεσιμότητα της – Ζητά την άμεση τοποθέτηση της ως Γενική Διευθύντρια

Επείγουσα επιστολή στη Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου απέστειλε ο δικηγόρος της πρώην Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Άμυνας, Άννας Αριστοτέλους, Κρις Τριανταφυλλίδης, με την οποία ζητά την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου που ακυρώνει τη διαθεσιμότητα της.

​Ο νομικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει πως το κράτος οφείλει να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση με τη δικαστική απόφαση, καθώς η κ. Αριστοτέλους εξακολουθεί να κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Για τον λόγο αυτό, η επιστολή αιτείται την άμεση επαναφορά της και την τοποθέτηση της στην αντίστοιχη οργανική της θέση.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή:

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