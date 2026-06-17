Άννα Αριστοτέλους: Άκυρη η διαθεσιμότητα της – Ζητά την άμεση τοποθέτηση της ως Γενική Διευθύντρια

​Ο νομικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει πως το κράτος οφείλει να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση με τη δικαστική απόφαση, καθώς η κ. Αριστοτέλους εξακολουθεί να κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Για τον λόγο αυτό, η επιστολή αιτείται την άμεση επαναφορά της και την τοποθέτηση της στην αντίστοιχη οργανική της θέση.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή: