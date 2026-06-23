Τραγωδία: Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στην Αργολίδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Συνδετήρια Οδό Αρχαιολογικών Χώρων Επιδαύρου – Λυγουριού.

Κατά την ίδια ανακοίνωση το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή με αναβάτη τον 49χρονο εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Ο άτυχος 49χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα