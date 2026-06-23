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ΥΓΕΙΑ

Φλεγμονή: Πέντε πράγματα που πρέπει να κάνουμε κάθε πρωί για να την φρενάρουμε

 23.06.2026 - 11:57
Φλεγμονή: Πέντε πράγματα που πρέπει να κάνουμε κάθε πρωί για να την φρενάρουμε

Κοιμηθήκατε καλά; Ή ξυπνήσατε με άγχος; Το πόσο καλά θα εξελιχθεί η μέρα σας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο βράδυ, πόσο ξεκουράστηκε ο οργανισμός σας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πώς θα περάσετε τα πρώτα λεπτά με το που θα ανοίξετε τα μάτια σας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ξεχωριστό ρόλο και στη χρόνια φλεγμονή, κατάσταση η οποία συντελεί στον πόνο, στην κόπωση, στη γήρανση και σε άλλα. Η χρόνια φλεγμονή θα μπορούσε να προκληθεί από ανθυγιεινούς παράγοντες του τρόπου ζωής.

Για να διατηρηθεί υπό έλεγχο, αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω απλά βήματα κάθε πρωί.

 

Βγείτε στον ήλιο

Εάν θέλετε να κοιμάστε γρηγορότερα και καλύτερα, θα πρέπει αμέσως να ανοίγετε τα παντζούρια ή να βγαίνετε για έναν πρωινό περίπατο. Η άμεση έκθεση στον ήλιο μετά την αφύπνιση ρυθμίζει την ορμόνη του ύπνου, τη μελατονίνη, βοηθώντας σας να αισθάνεστε πιο καλά το πρωί. Η στέρηση ύπνου, από την άλλη, αυξάνει τους φλεγμονώδεις δείκτες στο σώμα, σύμφωνα με το Harvard Health Publishing.

Αφήστε το κινητό εκτός υπνοδωματίου

Το άγχος δεν επιβαρύνει μόνο την ψυχική σας υγεία, αλλά βλάπτει και το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπέρμετρης φλεγμονής. Ο τρόπος που επηρεάζεται το άγχος από τη χρήση των οθονών διερευνήθηκε εκτενέστερα και από μελέτη που δημοσιεύτηκε στο npj Mental Health Research‌ και συμπέρανε πως όσοι συμμετέχοντες μείωσαν το χρόνο που περνούσαν σε ψηφιακά μέσα κατά τρεις ώρες την εβδομάδα, εμφάνισαν μειωμένους δείκτες της ορμόνης του στρες (κορτιζόλη), ενώ ανέφεραν μεγαλύτερη ευεξία.

Είναι προτιμότερο λοιπόν να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μια πιο χαλαρή δραστηριότητα, όπως το διάβασμα μερικών σελίδων ή μια βόλτα. Άλλωστε, ένας περίπατος θεωρείται ως ένας από τους γνωστούς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες και προσφέρει ακόμα οκτώ οφέλη, εάν γίνει το πρωί.

Πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ με γάλα

Εκτός από την τόνωση του οργανισμού και της διάθεσης, η μέτρια κατανάλωση καφέ προσφέρει επίσης αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις. Εάν μάλιστα προσθέσετε και λίγο γάλα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Agricultural and Food Chemistry, οι πρωτεΐνες του γάλακτος φαίνεται πως θα δράσουν κατά της φλεγμονής.

Ένας άλλος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας είναι και το πράσινο τσάι, στο οποίο περιέχονται εξίσου ισχυροί αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, όπως ανέδειξε και μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ‌Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry‌.

Προετοιμάστε ένα αντιφλεγμονώδες smoothie

Μαζί με τον καφέ, στο πρωινό σας θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε και ένα θρεπτικό smoothie με σκουρόχρωμα φρούτα και λαχανικά -όπως αγγούρι, παντζάρι ή φυλλώδη λαχανικά, τα οποία είναι πλούσια σε αντιφλεγμονώδη φυτοχημικά. Για μεγαλύτερη αντιφλεγμονώδη δράση, θα μπορούσατε επίσης να προσθέσετε κουρκουμά ή τζίντζερ.

Στην ίδια λογική, αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης τόσο στο πρωινό όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς αυξάνει τους δείκτες φλεγμονής, συμβάλλοντας στον πόνο, στην υψηλότερη φλεγμονή και ακόμη και στον υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη.

Σχεδιάστε να συναντήσετε έναν φίλο

Οι υποχρεώσεις μπορεί να μην τελειώνουν ποτέ, ωστόσο συνετό θα ήταν να μην παραμελήσετε τις φιλίες σας. Οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί απαλύνουν το αίσθημα της μοναξιάς και μειώνουν το στρες και η διπλή αυτή δράση μειώνει εξίσου τη φλεγμονή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

 

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