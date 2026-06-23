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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επί ποδός αύριο η Αστυνομία λόγω της διαμαρτυρίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

 23.06.2026 - 12:09
Επί ποδός αύριο η Αστυνομία λόγω της διαμαρτυρίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, από τις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και του Ωρομίσθιου Προσωπικού του ΟΚΥπΥ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Λόγω της εκδήλωσης και της πορείας, αναμένεται να επηρεαστούν προσωρινά οι οδοί και οι περιοχές πλησίον του Υπουργείου Οικονομικών, της Λεωφόρου Βύρωνος και του Προεδρικού Μεγάρου.

Η Αστυνομία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Το κοινό καλείται να επιδεικνύει την απαιτούμενη υπομονή και συνεργασία, να ακολουθεί τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόσκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστούν μη αναγνωρίσιμο.

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