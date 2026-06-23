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Μάρω Κοντού: Για ένατη μέρα στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας της

 23.06.2026 - 12:19
Μάρω Κοντού: Για ένατη μέρα στο νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας της

Η σπουδαία ηθοποιός μεταφέρθηκε εκεί μετά από μια σοβαρή πτώση που είχε μέσα στο σπίτι της.

 

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