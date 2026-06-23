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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο κύμα βανδαλισμών στη Λάρνακα: Έβαψαν το άγαλμα του Μιχαλάκη Παρίδη και προκάλεσαν ζημιές σε πάρκο - Δείτε φωτογραφίες

 23.06.2026 - 12:24
Νέο κύμα βανδαλισμών στη Λάρνακα: Έβαψαν το άγαλμα του Μιχαλάκη Παρίδη και προκάλεσαν ζημιές σε πάρκο - Δείτε φωτογραφίες

Την έντονη καταδίκη του για τα πρόσφατα περιστατικά βανδαλισμού σε δημόσιους χώρους της πόλης εκφράζει ο Δήμος Λάρνακας, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες ενέργειες που πλήττουν τη δημόσια περιουσία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη συλλογική μνήμη της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν νέες φθορές στο άγαλμα του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη, ρίχνοντας μπογιές στο κεφάλι και στο σώμα του μνημείου, προκαλώντας ζημιές σε ένα έργο που αποτελεί σύμβολο μνήμης και τιμής.

Παράλληλα, μετά τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε γλυπτά του Πάρκου Καλλιτεχνών «Μεσόγειος», άγνωστα πρόσωπα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας στην αφαίρεση αριθμού πλακιδίων από το σιντριβάνι που βρίσκεται εντός του πάρκου.

Ο Δήμος Λάρνακας υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες αυτές δεν στρέφονται μόνο κατά δημοτικών υποδομών, αλλά και κατά της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν ήδη κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση των περιστατικών, ενώ θα υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία Κύπρου με στόχο τον εντοπισμό και την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που ενδεχομένως διαθέτουν πληροφορίες για τα περιστατικά να επικοινωνήσουν άμεσα με την Αστυνομία, ώστε να συμβάλουν στη διαλεύκανση των υποθέσεων.

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Με μία εκτενή και προσεκτικά δομημένη διάσκεψη Τύπου, πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ωστόσο, πέρα από την απόρριψη των ισχυρισμών που τον αφορούν, το βασικό μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ένα: Η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση.

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