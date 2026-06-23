Νέο κύμα βανδαλισμών στη Λάρνακα: Έβαψαν το άγαλμα του Μιχαλάκη Παρίδη και προκάλεσαν ζημιές σε πάρκο - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν νέες φθορές στο άγαλμα του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη, ρίχνοντας μπογιές στο κεφάλι και στο σώμα του μνημείου, προκαλώντας ζημιές σε ένα έργο που αποτελεί σύμβολο μνήμης και τιμής.

Παράλληλα, μετά τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε γλυπτά του Πάρκου Καλλιτεχνών «Μεσόγειος», άγνωστα πρόσωπα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας στην αφαίρεση αριθμού πλακιδίων από το σιντριβάνι που βρίσκεται εντός του πάρκου.

Ο Δήμος Λάρνακας υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες αυτές δεν στρέφονται μόνο κατά δημοτικών υποδομών, αλλά και κατά της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν ήδη κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση των περιστατικών, ενώ θα υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία Κύπρου με στόχο τον εντοπισμό και την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που ενδεχομένως διαθέτουν πληροφορίες για τα περιστατικά να επικοινωνήσουν άμεσα με την Αστυνομία, ώστε να συμβάλουν στη διαλεύκανση των υποθέσεων.

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