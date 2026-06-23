Νίκος Αναστασιάδης: Η αντεπίθεση, η αμφισβήτηση και η ανάγκη για θεσμική κάθαρση- Η Αρχή κατά της διαφθοράς και ο λαϊκισμός

Με μία εκτενή και προσεκτικά δομημένη διάσκεψη Τύπου, πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ωστόσο, πέρα από την απόρριψη των ισχυρισμών που τον αφορούν, το βασικό μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ένα: Η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση.

Ο κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι σε σειρά ζητημάτων που εξετάστηκαν, οι λειτουργοί επιθεώρησης κατέληξαν σε συμπεράσματα και εισηγήσεις χωρίς ο ίδιος να κληθεί να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια διαδικασία που παραβιάζει βασικές αρχές δικαιοσύνης και το τεκμήριο της αθωότητας, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και αφήνοντας σκιές χωρίς να έχουν προηγουμένως εξεταστεί όλες οι πλευρές.

Για τον λόγο αυτό, ο τέως Πρόεδρος δεν περιορίστηκε στην άσκηση κριτικής προς την έκθεση. Αντιθέτως, κάλεσε την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και δημόσιου κατηγόρου, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη να εξετάσουν σε βάθος όλα τα δεδομένα, να ακούσουν όλους τους εμπλεκόμενους και να καταλήξουν σε τελικά συμπεράσματα χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις.

Μάλιστα, εμφανίστηκε έτοιμος να διευκολύνει οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί οποιαδήποτε ασυλία. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαι έτοιμος να αποποιηθώ την ασυλία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό που αξιώνει είναι να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό μια ανεξάρτητη ποινική έρευνα.

Παράλληλα, ο κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι μετά από δυόμισι χρόνια ερευνών, εκατοντάδες καταθέσεις και μεγάλο όγκο τεκμηρίων, οι σοβαρότεροι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν εναντίον του, δεν αποδείχθηκαν. Υποστήριξε ότι αρκετές από τις κατηγορίες που κυριάρχησαν στη δημόσια συζήτηση, είτε απορρίφθηκαν, είτε δεν τεκμηριώθηκαν στον βαθμό που απαιτείται, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει πως δημιουργήθηκε ένα κλίμα αμφισβήτησης και στοχοποίησης χωρίς επαρκή αποδεικτική βάση.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απέφυγε να αποδώσει κακή πίστη στα μέλη της Αρχής κατά της Διαφθοράς, επιλέγοντας ωστόσο να ασκήσει έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν ορισμένα στοιχεία και εξήχθησαν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Όπως ανέφερε, αυτό που διαπιστώνει είναι έλλειψη θάρρους απέναντι στον λαϊκισμό και στις πιέσεις της δημόσιας συζήτησης και όχι σκοπιμότητα.

Στην ουσία, ο Νίκος Αναστασιάδης ζητά να κλείσει οριστικά ο κύκλος των υπονοιών, των ερμηνειών και των δημόσιων αντιπαραθέσεων, μέσα από μια καθαρά ποινική διαδικασία. Θεωρεί, ότι μόνο μια ανεξάρτητη ανακριτική έρευνα μπορεί να απαντήσει οριστικά στα ερωτήματα που έχουν τεθεί και να αποκαταστήσει, όπως υποστηρίζει, την πραγματική εικόνα των γεγονότων.

Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: Είτε υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν ποινικές ευθύνες, είτε όχι. Εκείνο που δεν μπορεί να συνεχιστεί, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η διατήρηση σκιών και υποψιών χωρίς να προηγηθεί μια ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη διερεύνηση. Γι' αυτό και έκλεισε τη δημόσια