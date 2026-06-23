Μια αυλή στην Λευκωσία που μυρίζει γιαγιά, λεμονιά και Μεσαορία – Το νέο στέκι για αντικριστό, κλέφτικο και θέα την πόλη

Εκεί, κάτω από τη σκιά μιας λεμονιάς, με τις μυρωδιές από το φαγητό της γιαγιάς να σου σπάνε τη μύτη και τα γέλια της παρέας να γεμίζουν τον αέρα. Αυτή ακριβώς την αίσθηση της οικειότητας, που τόσο έχουμε ανάγκη στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, έρχεται να μας χαρίσει η πιο ξεχωριστή νέα άφιξη της Λευκωσίας.

Η «Αυλή της Μιας Μηλιάς» άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες της στην Παλλουριώτισσα και σε προσκαλεί να ζήσεις μια εμπειρία βγαλμένη από άλλη εποχή.

Εκεί που η μνήμη γίνεται προορισμός

Ανηφορίζοντας στην οδό Τζον Κέννετι, ξεπροβάλλει ένας χώρος που σε κάνει να ξεχνάς αμέσως ότι βρίσκεσαι στην πόλη. Το σκηνικό είναι γεμάτο χαρακτήρα και συναίσθημα: ψηλά κυπαρίσσια, ανθισμένες βουκαμβίλιες, πέτρινα μονοπάτια, μια μικρή εκκλησούλα κι ένα μνημείο που δεσπόζει στον χώρο, όλα φωτισμένα γλυκά, με τη θέα της πρωτεύουσας να απλώνεται μπροστά σου καθώς σουρουπώνει.

Πίσω από αυτό το concept κρύβεται ο Όμιλος Artigiano, που για ακόμα μια φορά μένει πιστός στη φιλοσοφία του για απλότητα, αυθεντικότητα και ουσιαστική σύνδεση με τον κόσμο. Ο Όμιλος δημιούργησε με μεράκι έναν χώρο που παντρεύει το χθες με το σήμερα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ακόμα και το όνομα κρύβει πίσω του μια συγκινητική ιστορία με βαθιές ρίζες. Είναι εμπνευσμένο από το χωριό «Μια Μηλιά» στη Μεσαορία, έναν τόπο με τεράστια συναισθηματική αξία, που μας θυμίζει τις αυλές των παιδικών μας χρόνων. Είναι ένας φόρος τιμής στη μνήμη, την παράδοση και τη ζεστασιά του «σπιτικού».

Γεύσεις που ψήνονται στον ξυλόφουρνο

Στο τραπέζι, το μότο «Ρίζες, Μεράκι και Απλότητα» γίνεται πράξη. Η κυπριακή και η ελληνική κουζίνα έχουν την τιμητική τους, με πιάτα φτιαγμένα για να μοιράζονται με την παρέα. Φαντάσου παραδοσιακό οφτό κλέφτικο που λιώνει στο στόμα, αυθεντικό αντικριστό, ζουμερή γουρνοπούλα και πλούσια μακαρόνια του φούρνου.

Εδώ η εποχικότητα είναι νόμος. Το μενού αλλάζει ανάλογα με την εποχή για να εξασφαλίζει πάντα τα πιο φρέσκα υλικά. Όλα παρασκευάζονται χειροποίητα και ψήνονται στον ξυλόφουρνο, ακολουθώντας πιστά τις συνταγές που κληρονόμησαν οι δημιουργοί από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Κάθε πρώτη ύλη είναι προσεκτικά επιλεγμένη από μικρούς, τοπικούς παραγωγούς, γιατί η πραγματική γεύση κρύβεται πάντα στην αγνότητα του τόπου μας.

Βραδιές κάτω από τα αστέρια

Καθώς προχωράει η νύχτα, η εμπειρία ολοκληρώνεται με τη μουσική. Αγαπημένες παραδοσιακές και ελληνικές μελωδίες πλημμυρίζουν την αυλή, ξυπνώντας αναμνήσεις και δημιουργώντας μια ζεστή, παρεΐστικη ατμόσφαιρα. Πολύ σύντομα, μάλιστα, το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με live μουσικές βραδιές και special events που θα κάνουν τα καλοκαιρινά μας βράδια ακόμα πιο όμορφα.

Αν, πάλι, προτιμάς να πάρεις αυτή τη νοστιμιά στο σπίτι, στα άμεσα σχέδια της ταβέρνας είναι και οι υπηρεσίες take away και delivery.

INFO:

Διεύθυνση: Τζον Κέννετι 116-118, Παλλουριώτισσα

Ωράριο: Δευτέρα έως Σάββατο, 19:00 – 00:00 (Κυριακές κλειστά)

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 99670073