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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Αναστασιάδης: Η νομική υπεράσπιση και τα πολιτικά ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23.06.2026 - 13:17
Νίκος Αναστασιάδης: Η νομική υπεράσπιση και τα πολιτικά ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν

Η τοποθέτηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε σήμερα, κινήθηκε με σαφή στρατηγική: Λεπτομερής νομική απάντηση στα σημεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς και αφορούν τον ίδιο.

Με επιχειρήματα, αναφορές και επεξηγήσεις, ο κ. Αναστασιάδης επιχείρησε να αποδομήσει τις επιμέρους αιτιάσεις, μεταφέροντας τη συζήτηση στο πεδίο της νομικής τεκμηρίωσης. Εκεί όπου η ευθύνη εξετάζεται μέσα από αποδείξεις, έγγραφα και συγκεκριμένα στοιχεία.

Ωστόσο, πέρα από τη νομική αντιπαράθεση, παραμένει ένα ευρύτερο πολιτικό πεδίο που δεν έχει απαντηθεί επαρκώς και αφορά τη συνολική περίοδο διακυβέρνησης.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπήρξε προσωπική παράβαση ή εμπλοκή. Είναι κυρίως, τι είδους πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς προεδρίας Αναστασιάδη.

Σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτουν συγκεκριμένα και επίμονα πολιτικά ερωτήματα:

Πώς εξηγείται ότι η Κύπρος βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο διεθνών ερευνών και αποκαλύψεων για ζητήματα διαφάνειας και πολιτογραφήσεων;

Ποιος ήταν ο βαθμός αποτελεσματικότητας των θεσμικών ελέγχων και μηχανισμών λογοδοσίας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου;

Πώς διαμορφώθηκε η σχέση πολιτικής εξουσίας, οικονομικών συμφερόντων και κρατικών διαδικασιών;

Υπήρξαν επαρκείς πολιτικές δικλείδες για την αποτροπή φαινομένων που έπληξαν την εικόνα της χώρας;

Και τελικά, ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με τους θεσμούς;

Οι απαντήσεις του Νίκου Αναστασιάδη, εστιάζουν κυρίως στο πεδίο της προσωπικής, νομικής ευθύνης. Όμως η πολιτική συζήτηση δεν εξαντλείται εκεί. Αντιθέτως, αφορά τη συνολική λειτουργία του κράτους, τις επιλογές διακυβέρνησης και τις συνέπειες που αυτές είχαν στη θεσμική αξιοπιστία.

Η διάκριση αυτή ,ανάμεσα στη νομική και την πολιτική ευθύνη, είναι κρίσιμη. Διότι ακόμη και όταν δεν στοιχειοθετείται παράνομη πράξη, η πολιτική αποτίμηση μιας διακυβέρνησης, παραμένει αντικείμενο δημόσιας κρίσης και ιστορικής αξιολόγησης.

Η πρώτη αντίδραση, ήρθε απο το ΑΚΕΛ,  το οποίο με ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατιας, επιχειρεί να παρουσιάσει ως αναξιόπιστους όλους όσοι άσκησαν κριτική, από θεσμικές αρχές μέχρι διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για συνολική απόρριψη κάθε αντίθετης άποψης.

«Στη σημερινή δημοσιογραφική του διάσκεψη ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκος Αναστασιάδης ξόδεψε σχεδόν μια ώρα για να πείσει ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τον ίδιο.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα, ο διεθνής τύπος, όσοι τόλμησαν να υποδείξουν ότι επί των ημερών του η θεσμική διαπλοκή και η θεσμική διαφθορά απογειώθηκαν, λένε όλοι ψέματα. Κατά τον κ. Αναστασιάδη είναι όλα ψέματα, όπως ψέματα ήταν τα ταξίδια και οι συναλλαγές με σαουδάραβα μεγιστάνα, ψέματα η εμπλοκή του δικηγορικού του γραφείου με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων.

Το ερώτημα είναι ποιος- εκτός από την ηγεσία του ΔΗΣΥ και τον συνεχιστή του Νίκο Χριστοδουλίδη- απέμεινε να τον πιστεύει.

Το ΑΚΕΛ απαιτεί να υπάρξει κάθαρση. Απαιτεί αμερόληπτη και αδιάβλητη έρευνα όλων των ευρημάτων της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και προσαγωγή των υπόπτων στη Δικαιοσύνη. Αυτό προϋποθέτει την άμεση παραίτηση του Γ. Σαββίδη και του Σ. Αγγελίδη από τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα»

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Με μία εκτενή και προσεκτικά δομημένη διάσκεψη Τύπου, πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ωστόσο, πέρα από την απόρριψη των ισχυρισμών που τον αφορούν, το βασικό μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ένα: Η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση.

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