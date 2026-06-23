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TRAVEL

Ανατροπή στα αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει σε χειραποσκευές, καθυστερήσεις πτήσεων και θέσεις

 23.06.2026 - 13:47
Ανατροπή στα αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει σε χειραποσκευές, καθυστερήσεις πτήσεων και θέσεις

Οι ουρανοί της Ευρώπης αλλάζουν «κανόνες παιχνιδιού» και μαζί τους διαμορφώνεται και ο τρόπος που ταξιδεύουμε. Από τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις μέχρι τις χρεώσεις για χειραποσκευές και την επιλογή θέσης στο αεροπλάνο, μία νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να ξαναγράψει τους όρους για εκατομμύρια επιβάτες, αλλά όχι απαραίτητα με τον τρόπο που πολλοί φαντάζονταν.

Ύστερα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπλάνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποζημιώσεις, οι αποσκευές, η διαφάνεια στις τιμές και οι όροι μετακίνησης των επιβατών μέσα στην πτήση.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν τη Δευτέρα (15/06) με την πρόταση των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρηθεί το ισχύον όριο καθυστέρησης τριών ωρών για την καταβολή αποζημιώσεων στους επιβάτες αεροπορικών μεταφορώ.

Η συμφωνία διατηρεί το ισχύον καθεστώς αποζημίωσης για καθυστερήσεις άνω των 3 ωρών, με ποσά που φτάνουν έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Παράλληλα, επιχειρεί να βάλει τέλος στις «κρυφές χρεώσεις» μέσω υποχρέωσης πιο ξεκάθαρης παρουσίασης των τιμών από την αρχή της κράτησης.

Η Επιτροπή είχε προτείνει την αύξηση του ορίου καθυστέρησης για αποζημίωση στις τέσσερις ώρες, ενώ, τα κράτη – μέλη επιδίωκαν να θέσουν ανώτατο όριο αποζημίωσης στα 500 ευρώ. Ωστόσο, έπειτα από χρόνια διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν τελικά στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος.

Σε ένα ακόμη αμφιλεγόμενο ζήτημα, που αφορά τις χρεώσεις για τις χειραποσκευές, τα κράτη – μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να επιτρέψουν στις αεροπορικές εταιρείες να επιβάλλουν χρεώσεις για μεγαλύτερες αποσκευές καμπίνας, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτρέπουν δωρεάν τη μεταφορά μικρών χειραποσκευών και ότι οι σχετικές χρεώσεις θα περιλαμβάνονται στη βασική τιμή του εισιτηρίου. Παράλληλα, θα μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις σε επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδεύουν χωρίς αποσκευή καμπίνας.

Το μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των τιμών.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις έχουν δεχθεί έντονη κριτική από οργανώσεις προστασίας καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, οδηγώντας σε πολιτική αντιπαράθεση το 2024, όταν το ισπανικό υπουργείο Δικαιωμάτων των Καταναλωτών επέβαλε πρόστιμο 179 εκατ. ευρώ σε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για την επιβολή τέτοιων χρεώσεων. Οι εταιρείες έχουν προσφύγει κατά της απόφασης.

Οι νέες ρυθμίσεις διατηρούν επίσης το δικαίωμα ενός συνοδού ενήλικα να κάθεται δίπλα σε παιδί χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ ενισχύουν τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών για παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις χαμένων ανταποκρίσεων.

Παράλληλα, απορρίφθηκε η δυνατότητα των αεροπορικών εταιρειών να υποχρεώνουν τους επιβάτες να κατεβάζουν εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για να λάβουν την κάρτα επιβίβασής τους, πρακτική που είχε υιοθετήσει η Ryanair από τον Νοέμβριο.

Η συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, καθώς απομένουν τα τυπικά βήματα έγκρισης και δημοσίευσης. Μέχρι τότε, το τοπίο των αεροπορικών ταξιδιών στην Ευρώπη παραμένει σε μεταβατικό στάδιο, με περισσότερη διαφάνεια σε ορισμένα σημεία, αλλά και αρκετές λεπτομέρειες ακόμη να εκκρεμούν.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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