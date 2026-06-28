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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός δύο ταχυτήτων: Ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

 28.06.2026 - 07:19
Καιρός δύο ταχυτήτων: Ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις κλιματολογικές τιμές.

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Όταν την περασμένη εβδομάδα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, προέβαινε στη δήλωση ότι θα ήταν καλό ο Νίκος Αναστασιάδης να διευκολύνει το κόμμα και να απέχει από τα συλλογικά όργανα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του podcast Legal Matters και κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Χρίστου Πουργουρίδη, ελάχιστοι αντιλήφθηκαν ότι εκείνη τη στιγμή άνοιγε μια συζήτηση την οποία η Πινδάρου προσπαθούσε εδώ και μήνες να κρατήσει πίσω από κλειστές πόρτες.

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