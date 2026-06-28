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ΔΙΕΘΝΗ

Νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν – Άμεσα αντίποινα με πυραύλους και drone σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από την Τεχεράνη

 28.06.2026 - 07:24
Νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν – Άμεσα αντίποινα με πυραύλους και drone σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από την Τεχεράνη

Κλιμάκωση και πάλι στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα,  οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Λίγη ώρα αργότερα, ήχησαν οι σειρήνες στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από επίθεση του Ιράν με πυραύλους και drone. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Ισχυρίζονται ακόμη πως «κατέστρεψαν οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν».

Μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έπληξαν  ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου εναντίον εμπορικού δεξαμενόπλοιου, αναφέρει η CENTCOM

Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB) να αναφέρει πως επλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενη πληροφορίες από ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο. Μετέδωσε επίσης πως βλήματα έπληξαν χωριό στο νησί Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Επιπλέον, πληροφορίες για εκρήξεις υπάρχουν για το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, επίσης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Δύο με τρεις ώρες αργότερα ακούστηκαν σειρήνες στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών να ανακοινώνουν ότι αντιμετώπισαν επίθεση ιρανικών πυραύλων και drone.

Δεν ήταν γνωστό εξαρχής ποιοι ήταν οι στόχοι των ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ούτε και αν υπήρξαν ζημιές ή θύματα.

«Η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», αναφέρει η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το δίκτυο Press TV.

«Κάθε εχθρική επίθεση, ανεξαρτήτως προσχήματος, ακόμη και εναντίον ασήμαντων στόχων, θα λάβει αμείλικτη απάντηση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

CENTCOM: Απαντάμε στην ιρανική επιθετικότητα

Σε ανακοίνωσή της η αμερικανική Κεντρική  Διοίκηση επιβεβαιώνει τα χτυπήματα και επισημαίνει: «Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησαν και νέες επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, στις 27 Ιουνίου, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή.

Μετά τις χθεσινές επιθέσεις των ΗΠΑ ως απάντηση στην ιρανική επίθεση κατά του πλοίου M/V Ever Lovely, δόθηκε στο Ιράν η ευκαιρία να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά επέλεξε να μην το πράξει, καθώς οι δυνάμεις του εκτόξευσαν ένα drone αυτοκτονίας που χτύπησε το δεξαμενόπλοιο M/T Kiku σήμερα το πρωί στις 4:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Το δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παναμά διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ μεταφέροντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Οι δυνάμεις της CENTCOM εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις ως άμεση απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τοποθέτησης ναρκών.

Η διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ συνεχίζεται. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, έτοιμες να ανταποκριθούν αποφασιστικά και σε πλήρη ετοιμότητα».

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