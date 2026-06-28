Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Γιασεμής Χρυσαφής – Πότε θα γίνει η κηδεία

Φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στον Γιασεμή Χρυσάφη το την Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 11:00 από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Νικητάρι. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30. Η ταφή θα γίνει στο Νικητάρι.

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για την εκκλησιά Αποστόλου Ανδρέα.