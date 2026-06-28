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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο που εξοργίζει: Ντελιβεράς διασχίζει με τη μοτοσικλέτα διάβαση πεζών και πεζοδρόμιο – Σωρεία αντιδράσεων στα social media

 28.06.2026 - 11:12
Βίντεο που εξοργίζει: Ντελιβεράς διασχίζει με τη μοτοσικλέτα διάβαση πεζών και πεζοδρόμιο – Σωρεία αντιδράσεων στα social media

Ένα νέο περιστατικό οδικής ασυδοσίας που προκαλεί έντονο προβληματισμό και οργή στους πολίτες κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα «CY Police checkpoint» αποτυπώνει ανάγλυφα την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί καθημερινά στους κυπριακούς δρόμους, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν διανομέα φαγητού.

Στο σχετικό βίντεο, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φαίνεται να παραβιάζει κάθε έννοια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και της κοινής λογικής. Χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα, διασχίζει κάθετα μια διάβαση πεζών και στη συνέχεια συνεχίζει την πορεία του κανονικά πάνω στο πεζοδρόμιο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τυχόν διερχόμενους πεζούς.

Το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης οδήγησης από ορισμένους επαγγελματίες του κλάδου της διανομής τείνει να μετατραπεί σε μάστιγα.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις με επικριτικά σχόλια από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι ζητούν επιτακτικά τη λήψη αυστηρότερων μέτρων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

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Όταν την περασμένη εβδομάδα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, προέβαινε στη δήλωση ότι θα ήταν καλό ο Νίκος Αναστασιάδης να διευκολύνει το κόμμα και να απέχει από τα συλλογικά όργανα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του podcast Legal Matters και κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Χρίστου Πουργουρίδη, ελάχιστοι αντιλήφθηκαν ότι εκείνη τη στιγμή άνοιγε μια συζήτηση την οποία η Πινδάρου προσπαθούσε εδώ και μήνες να κρατήσει πίσω από κλειστές πόρτες.

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