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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αραδίππου: Μπαίνει «φρένο» στα θανατηφόρα της Λεωφόρου Ελλάδος – Ανάβουν τα νέα φώτα τροχαίας

 28.06.2026 - 11:24
Αραδίππου: Μπαίνει «φρένο» στα θανατηφόρα της Λεωφόρου Ελλάδος – Ανάβουν τα νέα φώτα τροχαίας

Με στόχο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου και τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, τίθενται την Τρίτη 30 Ιουνίου σε λειτουργία δύο φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις στη λεωφόρο Ελλάδος στην Αραδίππου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου.

Πρόσθεσε ότι «οι εργασίες για τοποθέτηση φώτων τροχαίας σε τρία σημεία της λεωφόρου Ελλάδος, στον οποίο σημειώθηκαν στο παρελθόν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα, διήρκησαν περίπου τέσσερις μήνες. Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και άλλους φορείς, βγήκαμε σε προσφορές και ο επιτυχών προσφοροδότης ολοκλήρωσε σε χρόνο ρεκόρ την κατασκευή των φωτοελεγχόμενων διασταυρώσεων».

Τέλη Μαΐου, συνέχισε «παραδόθηκαν στον Δήμο Αραδίππου και τα τρία σετ φώτων τροχαίας, ωστόσο έπρεπε να γίνουν όλες οι απαραίτητες τεχνικές δοκιμές και ρυθμίσεις. Η φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της λεωφόρου Ελλάδος με τις οδού Ιβύκου και Σεργίου & Βάκχου, τέθηκε σε λειτουργία την Τετάρτη 24 Ιουνίου, ενώ την Τρίτη 30 του μήνα θα τεθούν σε λειτουργία οι άλλες δύο φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις της λεωφόρου Ελλάδος με την οδό Γεωργίου Θεοτοκά και με την οδό Ιάκωβου Πατάτσου».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Πάρτου είπε πώς «αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκαν οι τελικές τεχνικές δοκιμές και ρυθμίσεις και αύριο Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου θα κλείνουν λωρίδες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ελλάδος. Συγκεκριμένα η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 08:30 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών λειτουργίας των νέων φώτων τροχαίας».

Ο Δήμαρχος κάλεσε τους οδηγούς «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και να έχουν κυρίως υπομονή προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να γίνει κατορθωτό να λειτουργήσουν τελικά τα φώτα τροχαίας, χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα». 

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Πάρτου απάντησε πως «η πρωτοβουλία για την τοποθέτηση των τριών φωτοελεγχόμενων διασταυρώσεων στην λεωφόρο Ελλάδος ήταν του Δήμου Αραδίππου. Στα συγκεκριμένα τρία σημεία έγιναν και διαβάσεις πεζών και τα έξοδα που ανέλαβε επίσης ο Δήμος ανήλθαν γύρω στις 280 χιλιάδες ευρώ».

Εξήγησε επίσης πως «η τοποθέτηση των συγκεκριμένων φωτοελεγχόμενων διασταυρώσεων έπρεπε να γίνει πριν από χρόνια, αφού πάρα πολλοί οδηγοί, εκτός από φορτηγά οχήματα, χρησιμοποιούσαν και εξακολουθούν να διακινούνται από την λεωφόρο Ελλάδος και τις παρόδους της. Στη συγκεκριμένη λεωφόρο είχαμε στο παρελθόν μέχρι και πρόσφατα αρκετά δυστυχήματα, ορισμένα εκ των οποίων ήταν θανατηφόρα».

Ερωτηθείς πως είναι τώρα η κατάσταση με την λειτουργία των φώτων τροχαίας, ο κ. Πάρτου απάντησε πως «τα πράγματα είναι πολύ καλά και οι οδηγοί εμπέδωσαν το γεγονός ότι τοποθετήθηκαν οι φωτοελεγχόμενες διαβάσεις, οι οποίες ξεκαθαρίζουμε πως δεν διαθέτουν κάμερες. Ο κύριος λόγος για την συγκεκριμένη ενέργεια του Δήμου είναι η ασφάλεια των δημοτών μας και γενικά όλων των χρηστών του οδικού δικτύου» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αραδίππου «επειδή το οικονομικό κόστος είναι μεγάλο, φέτος θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια στη μία πλευρά της λεωφόρου Ελλάδος και τον επόμενο χρόνο θα γίνουν στην άλλη πλευρά. Επίσης σε όλο το μήκος της λεωφόρου έχουν φυτευτεί δέντρα και θα τοποθετηθούν και στα πεζοδρόμια ενώ θα τοποθετηθεί και οδικός φωτισμός που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα».

Ανέφερε επίσης πως «το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου έθεσε στόχους για την ασφάλεια των πολιτών και όπου υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι χρήζουν επιδιορθώσεων ή αναβαθμίσεων θα γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και εργασίες, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες». «Μεταξύ αυτών των εργασιών είναι και η δημιουργία πεζοδρομίων σε δρόμους όπου δεν υπάρχουν, προκειμένου να γίνεται ευκολότερη η διακίνηση και των πεζών» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Όταν την περασμένη εβδομάδα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, προέβαινε στη δήλωση ότι θα ήταν καλό ο Νίκος Αναστασιάδης να διευκολύνει το κόμμα και να απέχει από τα συλλογικά όργανα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του podcast Legal Matters και κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Χρίστου Πουργουρίδη, ελάχιστοι αντιλήφθηκαν ότι εκείνη τη στιγμή άνοιγε μια συζήτηση την οποία η Πινδάρου προσπαθούσε εδώ και μήνες να κρατήσει πίσω από κλειστές πόρτες.

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