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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θάνατος βρέφους: Επίσπευση αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων ζητούν οι ανακριτές

 28.06.2026 - 15:24
Θάνατος βρέφους: Επίσπευση αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων ζητούν οι ανακριτές

Την πρόθεση τους να ζητήσουν επίσπευση των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο άτυχο δωδεκάμηνο αγόρι, το οποίο απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Λεμεσού, εκφράζουν οι ανακριτές που διερευνούν την υπόθεση.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ, διερευνούν υπόθεση αφύσικου θανάτου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία για ιατρική αμέλεια, από πλευράς της οικογένειας του άτυχου παιδιού.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι έρευνες των ανακριτών συνεχίζονται εντατικά και λαμβάνονται καταθέσεις από το περιβάλλον του παιδιού όπως και όσων ενεπλάκησαν στη τραγική αυτή υπόθεση. Τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού, αναμένεται να διαφανούν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων στα δείγματα που έχουν ληφθεί από τη σορό του, για αυτό και οι ανακριτές αναμένεται να ζητήσουν επίσπευση τους. Με την ολοκλήρωση των ερευνών, ο φάκελος θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για τα περαιτέρω.

Στο παιδί, είχε διαγνωσθεί με γαστρεντερίτιδα πριν από ημέρες και ανέβασε πυρετό. Σύμφωνα με την καταγγελία που διερευνά η αστυνομία, στο παιδί χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή από παιδίατρο. Η υγεία του όμως επιδεινώθηκε, έτσι διακομίστηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το σώσουν, απεβίωσε

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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