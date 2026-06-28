Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς: Πότε θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα - Το μήνυμα των δύο υποψηφίων

Η κ. Χατζηανδρέου άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στις 10:30 στο 6ο Δημοτικό Αγλαντζιάς, ενώ ο κ. Προκοπίου ψήφισε στις 11:00 στο Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας.

Σε δηλώσεις της, η κ. Χατζηανδρέου ευχαρίστησε όσους εργάζονται για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και εξέφρασε την ευχή «να πάνε όλα καλά» και ο κόσμος «να αποφασίσει με τα κριτήρια που ο ίδιος έχει θέσει ως προτεραιότητα».

Ανέφερε ότι, μόλις ολοκληρωθεί η εκλογική αναμέτρηση, «η Αγλαντζιά έτσι κι αλλιώς θα είναι στην επόμενη μέρα», προσθέτοντας ότι «η επόμενη μέρα είναι η πιο σημαντική από όλες, διότι το ζητούμενο εδώ είναι να βγει κερδισμένη η Αγλαντζιά».

Κάλεσε εκ νέου τους δημότες να προσέλθουν στις κάλπες, σημειώνοντας ότι «μπορεί να έχει ζέστη, η μέρα όμως είναι μεγάλη». «Μπορούμε να ψηφίσουμε και να πάμε να κολυμπήσουμε στη συνέχεια», είπε.

Η κ. Χατζηανδρέου είπε ότι οι εκλογές είναι σημαντικές, καθώς «η Αντιδημαρχία έχει τον ρόλο της στην τοπική αυτοδιοίκηση», καλώντας τους δημότες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Από την πλευρά του, ο κ. Προκοπίου δήλωσε ότι «σήμερα ψηφίζουμε για το καλό της Αγλαντζιάς μας» και κάλεσε «όλους τους Αγλαντζιώτες» να προσέλθουν στις κάλπες.

«Η προσπάθεια όλων μας είναι να έρθει όλος ο κόσμος στις κάλπες για να ψηφίσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η Αγλαντζιά «να αποτελέσει ξανά το κόσμημα του ευρύτερου Δήμου Λευκωσίας».

Δικαίωμα ψήφου στις αναπληρωματικές εκλογές έχουν 15.182 εκλογείς του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς. Συνολικά λειτουργούν 26 εκλογικά κέντρα σε έξι σχολεία.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 6:00 το απόγευμα, ενώ μεσολάβησε διάλειμμα μίας ώρας από τις 12:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον Έπαρχο Λευκωσίας Ανδρέα Χατζηπάκκο, αρμόδιο για την εκλογική διαδικασία, το επίσημο αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στις 8:30 το βράδυ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ