Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα – Δείτε φωτογραφία και βίντεο

Νέος κύκλος επαφών της Ολγκίν στις Βρυξέλλες για το Κυπριακό
Οι Βρυξέλλες είναι ο επόμενος σταθμός της περιοδείας της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, τα οποία επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής.
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις