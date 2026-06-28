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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα – Δείτε φωτογραφία και βίντεο

 28.06.2026 - 20:27
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα – Δείτε φωτογραφία και βίντεο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Λάρνακα, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιφραγμένο χώρο εντός του οποίου υπήρχαν ακινητοποιημένα παλαιά οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, τα οποία επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

 

 

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