Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα – Δείτε φωτογραφία και βίντεο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, τα οποία επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.