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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απεβίωσε η Τ/κ δημοσιογράφος Σεβγκιούλ Ουλουντάγ

 29.06.2026 - 08:21
Απεβίωσε η Τ/κ δημοσιογράφος Σεβγκιούλ Ουλουντάγ

Απεβίωσε η γνωστή Τ/κ δημοσιογράφος Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, γνωστή για τους αγώνες της για το θέμα των αγνοουμένων. 

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά Σώτος Κτωρής έγραψε ότι «"έφυγε" η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση της αλήθειας για τους αγνοούμενους της Κύπρου και τις οικογένειες τους».

Μια Κύπρια, ανέφερε, «που δεν διαχώρισε ποτέ τον πόνο του Τουρκοκύπριου από τον πόνο του Ελληνοκύπριου. Μια γυναίκα που δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς και στις απειλές αμετανόητων δολοφόνων, ένθεν και ένθεν της διαχωριστικής γραμμής».

«Η Σεβγκιούλ πίστευε ότι η αλήθεια δεν έχει εθνικότητα και ότι μόνο όταν αναγνωρίζεται ο πόνος όλων μπορεί να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη και συμφιλίωση», πρόσθεσε.

«Αγωνίστηκε για την επανένωση της Κύπρου, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να υπερβούμε οριστικά τις πληγές του παρελθόντος», σημείωσε.

Ο κ. Κτωρής κατέληξε αναφέροντας ότι «η Κύπρος γίνεται σήμερα φτωχότερη αφού χάσαμε μια θαρραλέα γυναίκα, σύμβολο ανθρωπισμού και συμφιλίωσης στην ιστορία αυτού του τόπου. Αιώνια ας είναι η μνήμη της».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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