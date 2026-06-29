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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο δικαστήριο σήμερα ο πατέρας και η μητριά για την τραγωδία στη Ξυλοφάγου

 29.06.2026 - 08:25
Στο δικαστήριο σήμερα ο πατέρας και η μητριά για την τραγωδία στη Ξυλοφάγου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την ασύλληπτη τραγωδία που συγκλονίζει το πανελλήνιο με τον θάνατο των δύο ανήλικων αδελφών από τη Βουλγαρία στη Ξυλοφάγου.

Σήμερα στις 11:00 το πρωί, ο πατέρας και η μητριά των δύο άτυχων αγοριών αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας. Οι αρχές θα ζητήσουν την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις σχετικά με το ενδεχόμενο σοβαρής γονικής αμέλειας που οδήγησε στον θάνατο των παιδιών.

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Η παρουσίαση των δύο υπόπτων στο δικαστήριο θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς οι ανακριτές των Βρετανικών Βάσεων αναμένεται να παραθέσουν τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει από τη σκηνή, αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα που τα παιδιά παρέμειναν εγκλωβισμένα στο μοιραίο όχημα. Την ίδια ώρα, οι αρχές αξιολογούν με κάθε σοβαρότητα τις καταθέσεις που λήφθηκαν από το περιβάλλον της οικογένειας, περιλαμβανομένων των αναφορών για τις συνθήκες διαβίωσης στο διαμέρισμα, καθώς και του σεναρίου που θέλει τα παιδιά να κρύφτηκαν στο αυτοκίνητο από φόβο. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις επόμενες κινήσεις της Αστυνομίας, η οποία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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