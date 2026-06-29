Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε στο ΚΥΠΕ ότι η Κυβέρνηση ενημερώθηκε πως η επίσκεψη της κ. Ολγκίν μετατοπίζεται χρονικά για τις 13 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου.

«Θεωρούμε σημαντικό και πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι θα γίνει αυτή συνάντηση με τους θεσμούς της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ στο να συνδράμει στην προσπάθεια του ΓΓ του ΟΗΕ και της Προσωπικής του Απεσταλμένης», τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης.

Πρόσθεσε ότι η πτυχή της προόδου των ευρωτουρκικών και της ταυτόχρονης διασύνδεσης με την πρόοδο στο Κυπριακό είναι μια διακηρυγμένη θέση της ΕΕ μέσα και από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απρίλη του 2024.

«Αυτό είναι δεδομένο. Και ενόψει και της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο ΓΓ του ΟΗΕ, πλέον η ΕΕ έχει εργαλεία και κίνητρα για να υπάρξει πρόοδος και στα δύο ταυτόχρονα», συνέχισε.

Υπενθυμίζεται ότι στο μεσοδιάστημα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.