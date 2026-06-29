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ΕΛΛΑΔΑ

«Θα φάει τη φυλακή του και θα ησυχάσει», λέει η μητέρα του 50χρονου που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του και απειλούσε να την κάψει ζωντανή

 29.06.2026 - 12:03
«Θα φάει τη φυλακή του και θα ησυχάσει», λέει η μητέρα του 50χρονου που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του και απειλούσε να την κάψει ζωντανή

Ένοχος κρίθηκε την περασμένη Παρασκευή (26/6) από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο 50χρονος Λαρισαίος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την, στο σπίτι της με τσεκούρι και μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.

Όπως έγινε γνωστό, το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο με αφορμή τις πράξεις του και πρότεινε την έκτιση μέρους της ποινής και θα οδηγηθεί στη φυλακή για δύο μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος έκανε live μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απειλώντας τη γυναίκα πως θα την κάψει ζωντανή.

«Κάποια στιγμή το νευρικό σύστημα δεν αντέχει»

Σήμερα η μητέρα του 50χρονου μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1  δηλώνοντας θυμωμένη μαζί του, ενώ επιχείρησε να αποδώσει την συμπεριφορά του στην... πολύωρη εργασία του.

«Βεβαίως στεναχωρηθήκαμε με όλα αυτά [...] Μαζί μου θα μείνει. Πού να πάει; Και δεν έχει και σπίτι. Η γυναίκα του τον είχε 16 χρόνια. Το τι έκανε, το τι δεν έκανε, δεν μου είπε ποτέ. Εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με την κοπέλα. Και εκείνη την ημέρα που στην αρχή μου έκανε πλάκα "θα πάω κλπ", εγώ την πήρα τηλέφωνο να την ενημερώσω, έχε το νου σου, πάρε το παιδί, γιατί ήξερα ότι είναι με το ένα παιδί εδώ.  Αλλά ήταν στην εκκλησία και δεν το σήκωσε.

Τι να πω τώρα; Έβγαλε κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή και το νευρικό σύστημα δεν αντέχει και κάνει κουταμάρες κλπ. Είναι αλήθεια ότι δούλευε πάρα πολύ τελευταία και κουράστηκε, ίσως ήταν και αυτό, γιατί δούλευε έξω στον ήλιο και ίσως και αυτό τον ενόχλησε και τον πείραξε. Τον υπερασπίζομαι στο θέμα ότι έχασε τα παιδιά, ο τρόπος που έφυγε από το σπίτι, όλα αυτά. Δεν τον δικαιολογώ, μην θεωρήσετε ότι τον δικαιολογώ. Είμαι θυμωμένη μαζί του, θα φάει τη φυλακή του και θα ησυχάσει. Να κάνει υπομονή και εγώ και εκείνος, αυτό του είπα σήμερα που τον χαιρέτησα, και να είναι εντάξει», είπε αρχικά.

 
Όσον αφορά το αν της εκμυστηρεύτηκε ποτέ γιατί προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση η μητέρα του 50χρονου σημείωσε:

«Γιατί δεν του δίνει το δικαίωμα να βλέπει τα παιδιά. Έτσι μου είπε. Εντάξει, επέτρεπε, αλλά τις ώρες που εκείνος ήθελε εκείνη έλεγε διάφορα. Έχουν διάβασμα, έχουν εκείνο, εντάξει τώρα καλοκαίρι θα τα πάρει, θα πάει στη θάλασσα γιατί έχει σπίτι εκεί. Ο γιος μου δεν έχει αυτοκίνητο, πώς θα πάει;».
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ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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