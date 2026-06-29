Μάχη με τις φλόγες στο εργοστάσιο στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο από το σημείο
29.06.2026 - 15:03
Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το θερμικό φορτίο είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί σε ολόκληρο το εργοστάσιο, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο. Προτεραιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε γειτονικά υποστατικά της βιομηχανικής περιοχής.
Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις εικόνες από το σημείο της πυρκαγιάς και τη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.
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