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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξεκίνησε η επανεκδίκαση της υπόθεσης Ζαβράντωνα με ενστάσεις για τη νομιμότητα των τεκμηρίων

 29.06.2026 - 17:03
Ξεκίνησε η επανεκδίκαση της υπόθεσης Ζαβράντωνα με ενστάσεις για τη νομιμότητα των τεκμηρίων

Στην ουσία της επανεκδίκασης της υπόθεσης, που αφορά την εισαγωγή και κατοχή πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης, με σκοπό την προμήθεια εισήλθε τη Δευτέρα το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου, γνωστό και ως «Ζαβράντωνα», ενώ στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκαν οι ενστάσεις της υπεράσπισης για τη νομιμότητα της κατοχής των τεκμηρίων από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χριστοδούλου είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2022 σε ποινή φυλάκισης 22 ετών. Ωστόσο, το Εφετείο ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, διατάσσοντας την επανεκδίκαση της υπόθεσης από μηδενική βάση.

Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε η λοχίας της ΥΚΑΝ, Μηλίτσα Παπά, η οποία αναγνώρισε και υιοθέτησε την κατάθεσή της και περιέγραψε τα γεγονότα της 16ης Ιανουαρίου 2019, όταν μετά από επιχείρηση στη Λακατάμεια, συνελήφθησαν ο Άριστος Κυπριανού και ο Γιάννης Ανδρέου για κατοχή περίπου 15 κιλών κοκαΐνης.

Όπως ανέφερε, κατά την άφιξή της στη σκηνή ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, ενώ διαπίστωσε ότι ο Ανδρέου βρισκόταν εντός της οικίας και ο Κυπριανού μέσα στο όχημά του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η μία συσκευασία κοκαΐνης εντοπίστηκε αυλή της οικίας, με τον Ανδρέου να υποδεικνύει το σημείο, λέγοντας ότι είναι δικά του.

Παράλληλα, σε στρατιωτική τσάντα, που εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού του οχήματος του Κυπριανού, βρέθηκαν ακόμη 14 συσκευασίες λευκής ουσίας τυλιγμένες με καφέ κολλητική ταινία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου οι κατασχεθείσες συσκευασίες, καθώς και τα σακουλάκια στα οποία φυλάχθηκε η ουσία μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του Γενικού Χημείου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρίστος Πουτζιούρης, υπέβαλε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι τα τεκμήρια βρίσκονται «παράνομα» στην κατοχή της κατηγορούσας Αρχής.

«Είναι η θέση της υπεράσπισης ότι αυτό το τεκμήριο βρίσκεται στην κατοχή της Κατηγορούσας Αρχής παράνομα. Κατά την περάτωση της προηγούμενης υπόθεσης το Δικαστήριο διέταξε την καταστροφή των τεκμηρίων και, παρά ταύτα, ουδέποτε καταστράφηκαν, χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση για αλλαγή ή αναστολή του διατάγματος. Αυτό επηρεάζει το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη και συνιστά περιφρόνηση του Δικαστηρίου», ανέφερε.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, ο Βασίλης Μπίσσας απέρριψε τη θέση της υπεράσπισης, λέγοντας ότι «το κατά πόσο υπήρξε συμμόρφωση της Αστυνομίας με προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου δεν είναι ζήτημα που εξετάζεται στο παρόν στάδιο της διαδικασίας», για να σημειώσει ότι «θα πρέπει να ακουστούν οι λόγοι για τους οποίους τα τεκμήρια παρέμειναν στην κατοχή της Αστυνομίας και δεν τίθεται θέμα περιφρόνησης του Δικαστηρίου ή παραβίασης συνταγματικού δικαιώματος του κατηγορουμένου».

Το Κακουργιοδικείο ανέφερε ότι στον προηγούμενο φάκελο υπήρχε διάταγμα ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2020 για κατακράτηση των τεκμηρίων και επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ο κ. Πουτζιούρης, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, αποδέχθηκε την κατάθεση του τεκμηρίου, επιφυλασσόμενος να επαναφέρει σε μεταγενέστερο στάδιο τον ισχυρισμό ότι αυτό παραμένει παράνομα στην κατοχή της κατηγορούσας Αρχής.

Ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσιάστηκαν επίσης κινητά τηλέφωνα, έγγραφα του Γενικού Χημείου και συσκευή USB με αποτελέσματα εξετάσεων τηλεφωνικών δεδομένων.

Η υπεράσπιση υπέβαλε νέα ένσταση για το USB, υποστηρίζοντας ότι αγνοεί το περιεχόμενό του και κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πρόσβαση στα δεδομένα επικοινωνίας.

Κατά την αντεξέτασή της, η λοχίας Παπά ανέφερε ότι δεν συμμετείχε στις συλλήψεις, αλλά ήταν υπεύθυνη αποκλειστικά για τη διαχείριση των τεκμηρίων της υπόθεσης.

Η υπεράσπιση ζήτησε ακόμη να κατατεθούν τα έντυπα διακίνησης όλων των κινητών τηλεφώνων που είχαν κατασχεθεί.

Η υπόθεση ορίστηκε για συνέχιση την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 9:00.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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