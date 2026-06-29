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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αραδίππου: Έτυχαν περίθαλψης τέσσερις πυροσβέστες - Δείτε βίντεο

 29.06.2026 - 16:43
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αραδίππου: Έτυχαν περίθαλψης τέσσερις πυροσβέστες - Δείτε βίντεο

Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε όλους τους χώρους του κτηρίου.

Η Πυροσβεστική ενισχύει συνεχώς τις δυνάμεις της, δίνοντας μάχη για να αποτρέψει την εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο σημείο έχει στηθεί προωθημένο κέντρο ελέγχου, ενώ βρίσκονται σε ετοιμότητα και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέσσερα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έτυχαν περίθαλψης λόγω θερμικής εξάντλησης, εισπνοής καπνού ή παρουσίασης ιλίγγου.

Έχει γίνει η καταγραφή του προσωπικού του φλεγόμενου εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όλοι οι εργαζόμενοι κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, είχαν εξέλθει του χώρου. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μάχη με τις φλόγες στο εργοστάσιο στην Αραδίππου - Δείτε βίντεο από το σημείο

Σύμφωνα με τη νεότερη επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά μαίνεται σε όλους τους χώρους του εργοστασίου, με το κύριο μέλημα των δυνάμεων πυρόσβεσης να είναι η προστασία των παρακείμενων εργοστασίων και η αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά επτά πυροσβεστικά οχήματα, όχημα αναπνευστικών συσκευών και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα από τις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού και την ΕΜΑΚ. Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης κλήθηκε και όχημα μεταφοράς νερού του Τμήματος Δασών.

Στο σημείο έχει εγκατασταθεί προωθημένο κέντρο ελέγχου από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, ενώ προληπτικά έχουν κληθεί η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Δείτε βίντεο:

   

 

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