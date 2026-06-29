Η Electroline έφερε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Καλαμών

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν το εντυπωσιακό live cooking show, όπου δύο καταξιωμένοι chefs παρουσίασαν στην πράξη τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά κορυφαίων BBQ brands, μέσα από ξεχωριστές συνταγές και τεχνικές ψησίματος.

Ο chef Σταύρος Βαρθαλίτης ανέλαβε τις ψησταριές Napoleon, παρουσιάζοντας στο κοινό τη δύναμη, την ευελιξία και την απόδοση ενός σύγχρονου gas BBQ, μέσα από γευστικές δημιουργίες που ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, ο chef Στέφανος Κούκας αξιοποίησε τις ψησταριές Kamado Joe και Masterbuilt, αναδεικνύοντας διαφορετικές τεχνικές BBQ, από το παραδοσιακό κάρβουνο μέχρι το low & slow smoking, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους λάτρεις του outdoor cooking.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις, να δοκιμάσουν τις δημιουργίες των chefs, να συζητήσουν μαζί τους και να γνωρίσουν από κοντά τα κορυφαία BBQ brands που διαθέτει η Electroline.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν από το εξιδεικευμένο προσωπικό της Electroline για τις προσφορές στο πλαίσιο της καμπάνιας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε μεγάλες τηλεοράσεις μέχρι 100’’ από κορυφαία brands όπως Samsung, LG, TCL, Sony και Metz, για μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης των αγώνων στο σπίτι.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ζωντανή σύνδεση με τον SPORT FM, διαγωνισμούς, παιχνίδια και κληρώσεις με δώρα, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που συνδύασε το πάθος για το ποδόσφαιρο με την εμπειρία του απόλυτου Match Day Setup, από μεγάλες τηλεοράσεις και κορυφαία συστήματα ήχου μέχρι BBQ και όλα όσα χρειάζεται κανείς για να απολαύσει τους αγώνες στο σπίτι.

Η Electroline ευχαριστεί όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και συνεχίζει να δημιουργεί ξεχωριστές εμπειρίες που φέρνουν τους καταναλωτές πιο κοντά στα αγαπημένα τους brands και στις τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη.