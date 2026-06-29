Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΗ Electroline έφερε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Καλαμών
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Electroline έφερε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Καλαμών

 29.06.2026 - 16:39
Η Electroline έφερε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Καλαμών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στο κατάστημα Electroline Καλαμών, ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας της εταιρείας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, προσφέροντας στο κοινό μια ημέρα γεμάτη γεύση, ψυχαγωγία και μοναδικές εμπειρίες.

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν το εντυπωσιακό live cooking show, όπου δύο καταξιωμένοι chefs παρουσίασαν στην πράξη τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά κορυφαίων BBQ brands, μέσα από ξεχωριστές συνταγές και τεχνικές ψησίματος.

Ο chef Σταύρος Βαρθαλίτης ανέλαβε τις ψησταριές Napoleon, παρουσιάζοντας στο κοινό τη δύναμη, την ευελιξία και την απόδοση ενός σύγχρονου gas BBQ, μέσα από γευστικές δημιουργίες που ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, ο chef Στέφανος Κούκας αξιοποίησε τις ψησταριές Kamado Joe και Masterbuilt, αναδεικνύοντας διαφορετικές τεχνικές BBQ, από το παραδοσιακό κάρβουνο μέχρι το low & slow smoking, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους λάτρεις του outdoor cooking.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις, να δοκιμάσουν τις δημιουργίες των chefs, να συζητήσουν μαζί τους και να γνωρίσουν από κοντά τα κορυφαία BBQ brands που διαθέτει η Electroline.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν από το εξιδεικευμένο προσωπικό της Electroline για τις προσφορές στο πλαίσιο της καμπάνιας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε μεγάλες τηλεοράσεις μέχρι 100’’ από κορυφαία brands όπως Samsung, LG, TCL,  Sony και Metz, για μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης των αγώνων στο σπίτι.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ζωντανή σύνδεση με τον SPORT FM, διαγωνισμούς, παιχνίδια και κληρώσεις με δώρα, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που συνδύασε το πάθος για το ποδόσφαιρο με την εμπειρία του απόλυτου Match Day Setup, από μεγάλες τηλεοράσεις και κορυφαία συστήματα ήχου μέχρι BBQ και όλα όσα χρειάζεται κανείς για να απολαύσει τους αγώνες στο σπίτι.

Η Electroline ευχαριστεί όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και συνεχίζει να δημιουργεί ξεχωριστές εμπειρίες που φέρνουν τους καταναλωτές πιο κοντά στα αγαπημένα τους brands και στις τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ από την τραγωδία στο Ξυλοφάγου: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο των δύο παιδιών
Δεν πίστευε στα μάτια του: Κύπριος έπιασε το «2 στα 2» στο ΤΖΟΚΕΡ – Πόσα εκατομμύρια ευρώ μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Καλοκαιρινές διακοπές: Το «αγκάθι» για πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιδίων – Υπάρχει διαθεσιμότητα σε ξενοδοχεία σκύλων;
Έφυγε από τη ζωή η Πόλα Νίκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Οδηγός-«κίνδυνος θάνατος» κουβαλούσε… ολόκληρη αποθήκη πάνω στο όχημά του - Δείτε φωτογραφίες
ΒΙΝΤΕΟ: Φορτηγό κούριερ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για μια «αρπαχτή» δευτερολέπτων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δυσαρέσκεια στη Βουλή για καθυστέρηση του ΥΠΟΙΚ: Στο τραπέζι οργανισμός €60 εκατ. για τις επιχειρήσεις

 29.06.2026 - 16:30
Επόμενο άρθρο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αραδίππου: Έτυχαν περίθαλψης τέσσερις πυροσβέστες - Δείτε βίντεο

 29.06.2026 - 16:43
Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Πολύ χρήσιμη και σημαντική χαρακτηρίζει η Κυβέρνηση την επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις Βρυξέλλες, η οποία μετατοπίστηκε για τις 13 Ιουλίου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

Λετυμπιώτης: «Πολύ χρήσιμη και σημαντική η επίσκεψη Ολγκίν στις Βρυξέλλες»

  •  29.06.2026 - 11:44
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αραδίππου: Έτυχαν περίθαλψης τέσσερις πυροσβέστες - Δείτε βίντεο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αραδίππου: Έτυχαν περίθαλψης τέσσερις πυροσβέστες - Δείτε βίντεο

  •  29.06.2026 - 16:43
Ακυρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη- Μπλερ, Ποιος ο λόγος

Ακυρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη- Μπλερ, Ποιος ο λόγος

  •  29.06.2026 - 15:23
VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

VIDEO: Σοκ με την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Τι αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος για τα δύο παιδιά

  •  29.06.2026 - 12:39
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

  •  29.06.2026 - 16:27
Παραγγείλατε πριν την 1η Ιουλίου; Μπορεί να σας ζητήσουν επιπλέον χρέωση

Παραγγείλατε πριν την 1η Ιουλίου; Μπορεί να σας ζητήσουν επιπλέον χρέωση

  •  29.06.2026 - 12:24
Αγανακτισμένοι κάτοικοι στη Λάρνακα: «Η μουσική παίζει μέχρι τα μεσάνυχτα - Ποιος θα μας προστατεύσει;»

Αγανακτισμένοι κάτοικοι στη Λάρνακα: «Η μουσική παίζει μέχρι τα μεσάνυχτα - Ποιος θα μας προστατεύσει;»

  •  29.06.2026 - 11:06
Ψάχνεις δουλειά ή προσωπικό στην Κύπρο; Αυτά είναι τα 63 επαγγέλματα με τις μεγαλύτερες ελλείψεις

Ψάχνεις δουλειά ή προσωπικό στην Κύπρο; Αυτά είναι τα 63 επαγγέλματα με τις μεγαλύτερες ελλείψεις

  •  29.06.2026 - 14:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα