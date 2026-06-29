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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ΠτΔ για το Κυπριακό - «Δεν παγώνει η προσπάθεια... υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση»

 29.06.2026 - 19:36
Μήνυμα ΠτΔ για το Κυπριακό - «Δεν παγώνει η προσπάθεια... υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση»

Υπάρχει εξέλιξη και ευελπιστούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε που δεν είναι άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή μετονομασίας της λεωφόρου Αργυρουπόλεως, στον Στρόβολο, σε λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια, και ερωτηθείς αν η καθυστέρηση στο πρόγραμμα της κας Ολγκίν σημαίνει ότι παγώνει η διαδικασία στο Κυπριακό μέχρι να ολοκληρώσει τις επαφές της, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν παγώνει η προσπάθεια, η προσπάθεια συνεχίζεται. Η κα Ολγκίν θα μεταβεί στις 13 Ιουλίου (στις Βρυξέλλες), είναι και η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι διεργασίες, με στόχο να συγκληθεί μια διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα, δεν έχει παγώσει τίποτε, συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια, στηρίζουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΓΓ και ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση από όλους».

Πρόσθεσε ότι «είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, επικεντρωνόμαστε, έχουμε συνεχώς επαφές και στην Κύπρο και στη Νέα Υόρκη, και σε επίπεδο ΕΕ, με ένα και μοναδικό στόχο, να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κινητικότητα ξεκίνησε μέσα από τις δικές μας προσπάθειες και η ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ με τα Συμπεράσματα του Απρίλη το 2024 και ο διορισμός προσωπικού απεσταλμένου. Είχαμε πει από την αρχή ότι στόχος μας ήταν να συνδέσουμε τις ενδεχόμενες εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, όπως η Τουρκία θεωρεί στρατηγικό στόχο την πρόοδο σε αυτή τα θέματα, με το Κυπριακό. Υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, ευελπιστούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε που δεν είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών». 

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